شركات طيران كبرى تحول مسارها عن العراق وإيران وبعض المناطق بالخليج

عواصم – رويترز

أعلنت عدة شركات طيران كبرى يوم الأربعاء تحويل مسار رحلاتها لتجنب المرور عبر المجال الجوي للعراق وإيران بعدما حظرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شركات الطيران المدني الأمريكية من التحليق في المنطقة بعد هجوم صاروخي إيراني على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وأطلقت طهران أكثر من عشرة صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في وقت مبكر يوم الأربعاء حسبما أفاد الجيش الأمريكي.

وعزت إدارة الطيران قرار الحظر، الذي يشمل أيضا خليج عمان والمياه بين إيران والسعودية، إلى ”الأنشطة العسكرية المحتدمة والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي قد تعرض عمليات الطيران المدني الأمريكية للخطر“.

وتفيد بيانات موقع فلايت رادار 24 إلى أن عدة شركات طيران غير أمريكية كانت تسير رحلات فوق أجزاء من العراق وإيران في ذلك الوقت. وفي حين أن حظر إدارة الطيران الأمريكية لا يعنيها مباشرة، فإن شركات الطيران الأجنبية وهيئاتها التنظيمية الوطنية عادة ما تأخذ الإشعارات الأمريكية في الحسبان عندما تقرر وجهات رحلاتها الجوية.

وقبل هذا التوجيه الأحدث، كانت الإدارة قد حظرت بالفعل على شركات الطيران الأمريكية التحليق على ارتفاع يقل عن 26 ألف قدم فوق العراق ومن الطيران في جزء من المجال الجوي الإيراني فوق الخليج وخليج عمان منذ أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية على ارتفاع عال في يونيو حزيران الماضي.

وقالت شركة ترانسبورت كندا إنها على تواصل وثيق مع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية لمتابعة الوضع في الشرق الأوسط مضيفة أن شركة طيران كندا تحول مسار رحلاتها.

ولم تصدر هيئة الطيران الهندية تعليمات رسمية لشركات الطيران بعد لكن مسؤولا قال إنها عقدت اجتماعات مع الأطراف المعنية وناشدتها التحلي بالحذر واتخاذ تدابير وقائية.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية عقب الهجوم على القاعدتين الأمريكيتين في العراق إنها ستحول جميع رحلاتها بعيدا عن المجال الجوي الإيراني.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الماليزية أن رحلاتها لا تحلق فوق المجال الجوي العراقي وأنها ستحول مسار الرحلات لتجنب المجال الجوي الإيراني بعد الهجوم.

وأعلنت شركة تشاينا إيرلاينز التايوانية أنها لن تحلق فوق إيران والعراق بسبب التوتر.

وقالت شركة كانتاس الأسترالية للطيران إنها تعدل مسارات رحلاتها لتجنب التحليق فوق المجال الجوي لكل من العراقي والإيراني حتى إشعار آخر مما يضيف ما يصل إلى 50 دقيقة لوقت الرحلة بين برث ولندن.

وألغت كل من طيران الإمارات وفلاي دبي رحلة عودة إلى بغداد يوم الأربعاء بعد الهجوم الصاروخي الإيراني. وقالت الشركتان إنهما ستجريان المزيد من التغييرات إذا تطلب الأمر.