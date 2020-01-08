الحرس الثوري الإيراني يتوعد أمريكا إذا ردت على الهجوم الصاروخي

دبي -رويترز

قال الحرس الثوري الإيراني إن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة للرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها طهران على أهداف أمريكية في العراق سيقابله رد جديد، حسبما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي.

ونقل التلفزيون عن الحرس الثوري قوله ”يعلم الأمريكيون الآن أن إيران تستطيع استهداف قواعدهم... قواعدهم ستكون في مرمى الاستهداف إذا ردت الولايات المتحدة على الهجمات الصاروخية الإيرانية في العراق.

ونسب التلفزيون الرسمي إلى مسؤول كبير في مكتب الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي قوله إن رد إيران على قتل القائد العسكري الكبير قاسم سليماني حتى الآن هو "الأهون" من بين سيناريوهاتها للثأر

وقال مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إن أي رد أمريكي على هجمات إيران الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق قد يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وأضاف حسام الدين آشنا في بيان على تويتر "أي عمل عسكري مضاد من جانب الولايات المتحدة سيُواجه بحرب شاملة في جميع أنحاء المنطقة. ومع ذلك، يمكن للسعوديين أن يسلكوا مسارا مختلفا، يمكن أن يحصلوا على سلام كامل.