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بدعم من "بي. بي. عُمان"

"القرية الهندسية" تطلق النسخة الثانية من "مهندسي المستقبل"

الأربعاء 08 يناير 2020 08:43 ص بتوقيت مسقط

"القرية الهندسية" تطلق النسخة الثانية من "مهندسي المستقبل"

نزوى - الرؤية
أطلقت القرية الهندسية النسخة الثانية من برنامج مهندسي المستقبل في احتفال أقيم في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، وشركة بي. بي. عُمان والقرية الهندسية، إضافة إلى مديري المدارس والمعلمين المستهدفين ضمن البرنامج.
وقالت شمسة بنت أحمد الرواحية مديرة برنامج الاستثمار الاجتماعي في شركة بي. بي. عُمان: نؤمن بأهميّة تحقيق وحدة وتكامل المعرفة بإدماج التخصصات بشكل بيني تكاملي يساعد المتعلم على فهم الموضوعات فهما شاملا ومتعمقا، ويمكّنه من فهم العالم الحقيقي المحيط به، وتعزيز المناهج بالتركيز على الجانب الاجتماعي للعلم والجوانب الشخصية للمتعلم من خلال ربط العلم بالمجتمع والتقنية؛ حيث نركز على تعليم وتعلم العلوم في سياق التقنية ذات الصبغة الاجتماعية والبيئية. ومن هنا جاء اهتمامنا بدعم برنامج مهندسي المستقبل ودعمه للمرة الثانية ولمدة ثلاث سنوات قادمة. وتسهم البرامج التعليمية التي يقدمها البرنامج في صقل وتنمية مهارات الجيل القادم من الشباب، وأيضا تحفيز الجانب الإبداعي لديهم، وبالتالي خلق جيل مبدع يساهم في النهوض بمستقبل السلطنة في القطاع التكنولوجي.
وثمن فهد بن سعيد السيابي الرئيس التنفيذي للقرية الهندسية التعاون المشترك لإنجاح البرنامج؛ قائلا: سُعداء بالدعم المتواصل من شركة بي. بي. عُمان، وبالتعاون مع دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي بوزارة التربية والتعليم أيضاً، حيث يأتي البرنامج نتيجة للتعاون والتكاتف بين مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة لتحقيق الهدف المشترك وهو تطوير قطاع التعليم في السلطنة.
ويأتي البرنامج من القرية الهندسية، وهي مؤسسة عمانية يديرها وينفذ برامجها طاقم من خبراء عمانيين متمكنين في مجال تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وذلك بدعم من شركة بي. بي. عُمان.
ويستهدف البرنامج حوالي 15 مدرسة حكومية في محافظتي الظاهرة والداخلية بمعدل 300 طالب في كل مدرسة، ليكون عدد الطلاب المستفيدين حوالي 4500 طالب وطالبة من طلاب الحلقة الأولى في نهاية عام 2020. ويقدم البرنامج ورش عمل تدريبية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لطلاب المدارس، إضافة إلى إنشاء ورش عمل مهيأة في المدارس المستهدفة وربطها بالمجموعات التعليمية ذات الصلة. كما يشمل البرنامج تدريبا خاصا لمعلمي المدارس المستهدفة.
وتضمّن اللقاء تقديم مجموعة من الفقرات التعريفية بالبرنامج وعرض ملخص مرئي للبرنامج الذي تم تطبيقه في العام الدراسي 2018/2019م. كما استعرضت فاطمة اليعقوبية من مدرسة الرحاب، ممثلة مدارس محافظة الظاهرة، وزينب الندابية من مدرسة الفيحاء، ممثلة مدارس محافظة الداخلية، بعرض تجربتهما مع النسخة الأولى من البرنامج الذي طُبق في 15 مدرسة حكومية في محافظتي الظاهرة والداخلية واستفاد منه أكثر من 1500 طالب.

 

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