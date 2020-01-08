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مسؤول يكشف وضع القوات الأمريكية في الإمارات بعد القصف الإيراني

الأربعاء 08 يناير 2020 08:40 ص بتوقيت مسقط

مسؤول يكشف وضع القوات الأمريكية في الإمارات بعد القصف الإيراني

دبي- رويترز

قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الإمارات يوم الأربعاء إن التمركز الأمني الأمريكي في البلاد لم يتغير. وأضاف المتحدث لرويترز ”التمركز الأمني الأمريكي في الإمارات لم يتغير“. وقال الجيش الأمريكي إن إيران شنت هجوما كبيرا بالصواريخ الباليستية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، بما قد يوقد شرارة جولة تصعيد جديدة في المواجهة الدائرة بين واشنطن وطهران. وأضاف الجيش الأمريكي أنه يجري تقييما للأضرار وأي إصابات بشرية في قاعدة عين الأسد بالعراق، والتي زارها الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر 2018، وبمنشأة أخرى في أربيل. وأوضح بيان للجيش أن إيران شنت الهجوم في حوالي الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، حيث أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. وقال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في البيان ”من الواضح أن هذه الصواريخ قد أُطلقت من إيران... نعكف على تقييم الوضع وردنا، وسنتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين والشركاء والحلفاء في المنطقة والدفاع عنهم.“ يأتي الهجوم بعد ساعات فحسب من قول وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن للولايات المتحدة أن تتوقع ردا إيرانيا على قتلها القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة مسيرة يوم الجمعة. وأحجم إسبر عن الخوض في تفاصيل أي تقييم مخابراتي قاد إلى ذلك التقييم أو التعليق بشأن تحركات عسكرية إيرانية قد تشي بنوايا طهران. كانت رويترز أوردت أن سلاح الصواريخ الإيراني قد وُضع في حالة تأهب قصوى. دبي- رويترز قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الإمارات يوم الأربعاء إن التمركز الأمني الأمريكي في البلاد لم يتغير. وأضاف المتحدث لرويترز ”التمركز الأمني الأمريكي في الإمارات لم يتغير“. وقال الجيش الأمريكي إن إيران شنت هجوما كبيرا بالصواريخ الباليستية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، بما قد يوقد شرارة جولة تصعيد جديدة في المواجهة الدائرة بين واشنطن وطهران. وأضاف الجيش الأمريكي أنه يجري تقييما للأضرار وأي إصابات بشرية في قاعدة عين الأسد بالعراق، والتي زارها الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر 2018، وبمنشأة أخرى في أربيل. وأوضح بيان للجيش أن إيران شنت الهجوم في حوالي الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، حيث أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. وقال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في البيان ”من الواضح أن هذه الصواريخ قد أُطلقت من إيران... نعكف على تقييم الوضع وردنا، وسنتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين والشركاء والحلفاء في المنطقة والدفاع عنهم.“ يأتي الهجوم بعد ساعات فحسب من قول وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن للولايات المتحدة أن تتوقع ردا إيرانيا على قتلها القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة مسيرة يوم الجمعة. وأحجم إسبر عن الخوض في تفاصيل أي تقييم مخابراتي قاد إلى ذلك التقييم أو التعليق بشأن تحركات عسكرية إيرانية قد تشي بنوايا طهران. كانت رويترز أوردت أن سلاح الصواريخ الإيراني قد وُضع في حالة تأهب قصوى.

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