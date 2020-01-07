أحمد البلوشي يستكشف الثورة الصناعية الرابعة في "رحلة إلى المستقبل"

الرؤية- خاص

صدر مؤخرًا كتاب "رحلة إلى المستقبل" للكاتب الشيخ أحمد بن سويدان البلوشي وزير البريد والبرق سابقا.

ويتمحور الكتاب حول عدة موضوعات منها السفر عبر الفضاء والاكتشافات العلمية الحديثة، وتقنيات الطيف الترددي، وسعي الإنسان لامتلاك تكنولوجيا متقدمة غير أرضية خلال السنوات القادمة.

ويضم الكتاب بين دفتيه عددا من المباحث التي تحدث فيها المؤلف عن كيفية الربط بين العلم الحديث والخيال العلمي وانعكاسه على مستقبل الحياة، بجانب التعريف ببعض المصطلحات العلمية في مجال الاتصالات كالترددات والهالة والذبذبة، والفرق بين الخيال والإلهام، والذكاء الاصطناعي وبرمجياته، بجانب أجيال الطيف الترددي لاسيما الجيل الخامس، والثورة الصناعية الرابعة، وكيف ستدار حروب المستقبل بواسطة التكنولوجيا والروبوت الذي سيتحكم في وظائف المستقبل وكل شيء.

والكتاب عبارة عن رحلة علمية شيّقة ضمنها الكاتب عصارة خبرته وما تعلمه خلال مشواره العملي والعلمي في عالم الاتصالات والتكنولوجيا.

وصدر للكاتب الشيخ أحمد بن سويدان البلوشي عدة مؤلفات؛ منها "كنوز الجمال"، و"رحلتي في عالم الاتصالات.. من شفرة مورس إلى الشفرة الرقمية 0-1"، و"عمان من السماء"، والذي صدر من مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر على جزءين.