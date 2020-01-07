فيروس غامض يتفشى في هونج كونج

شنجهاي- العمانية

أعلن مسؤولو الصحة بالصين إصابة امرأتين في هونج كونج بحمى وأعراض الالتهابات التنفسية أو الالتهاب الرئوى، وهو الفيروس الغامض الذى أصاب الصين في الآونة الأخيرة.

وأوضحت هيئة مستشفى هونج كونج الصينية أن المرأتين كانتا في مدينة ووهان (شرق الصين الأوسط) خلال الأسبوعين الماضيين، وتم وضعهما في عزلة تامة إلا أن حالتهما مستقرة، مضيفة أن عدد الحالات المبلغ عنها في المدينة منذ 31 ديسمبر الماضي، ارتفع إلى 5 حالات. وارتفع عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالالتهاب الرئوي الفيروسي الغامض فى الصين إلى 59 حالة ومعظمها في ووهان (عاصمة مقاطعة هوبي). وتنامت المخاوف من أنه وباء جديد قد يعيد مرة أخرى الى الواجهة فيروس سارس القاتل، وهو فيروس شبيه بالأنفلونزا أودى بحياة مئات الأشخاص قبل أكثر من 10 سنوات. وقالت لجنة الصحة في ووهان، في بيان رسمي، أمس إنَّ "العلامات الحيوية للمرضى مستقرة عموماً، ولا يزال الأطباء يحاولون تحديد سبب الإصابة، لكنهم يستبعدون الأنفلونزا وأنفلونزا الطيور وغيره من أمراض الجهاز التنفسي الشائعة".

وأضافت اللجنة في بيانها أن جميع المرضى يتلقون العلاج بمعزل عن غيرهم وأن المدينة تراقب عدد المرضى الذين كانوا على اتصال وثيق بهم، معلنة أن بعض المصابين يعملون في سوق للأسماك في المدينة.

يشار إلى أن وباء سارس أودى في عام 2003، بحياة 349 شخصا في الصين القارية و299 آخرين في هونج كونج وفق منظمة الصحة العالمية، التي أكدت أن الفيروس، الذي أصاب 8000 شخص في جميع أنحاء العالم، نشأ في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين.