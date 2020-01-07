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14552 سائحا وزائرا إلى "أرض اللبان" وحصن سلوت

الثلاثاء 07 يناير 2020 08:51 م بتوقيت مسقط

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صلالة- العمانية

بلغ عدد زوار مواقع أرض اللبان بمُحافظة ظفار ومتنزه حصن سلوت الأثري بولاية بهلاء بمحافظة الداخلية في شهر ديسمبر الماضي 14552 سائحا وزائرا وذلك حسب الإحصائية الواردة من دائرة مواقع أرض اللبان بمكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية.

وأوضحت الإحصائية أنَّ عدد زوار متنزه البليد الأثري ومتحف أرض اللبان بلغ 5910 زوار، فيما بلغ عدد زوار متنزه سمهرم الأثري 3289 زائرا، بينما بلغ عدد زوار محمية وادي دوكة الطبيعية لأشجار اللبان 1158 زائرا وموقع وبار الأثري 3974 زائرا فيما بلغ عدد زوار حصن سلوت الأثري 221 زائرا.

يشار إلى أن البليد وسمهرم ووبار ووادي دوكة مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي تحت مسمى مواقع أرض اللبان حيث يقوم مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية بتطوير وتزويد هذه المواقع بالمرافق الخدمية والجمالية بهدف تعزيز السياحة الثقافية والأثرية.

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