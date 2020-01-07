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مبيعات أجنبية وشراء خليجي

تراجع طفيف لـ"سوق مسقط" إلى 3948 نقطة.. وارتفاع نسبي لقيم التداولات

الثلاثاء 07 يناير 2020 07:53 م بتوقيت مسقط

تراجع طفيف لـ"سوق مسقط" إلى 3948 نقطة.. وارتفاع نسبي لقيم التداولات

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

سجَّل المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعًا طفيفًا بنهاية تداولات أمس، مُغلقا عند 3948 نقطة، بفقدان 3 نقاط، مثلت نسبة تراجع 0.09 في المئة؛ وذلك بسبب تراجع سعر عدد من أسهم الطاقة، إضافة لسهم أسمنت عمان وسهم أوريدو، فيما خفف من قوة التراجع ارتفاع في أسهم ريسوت للأسمنت، وعدد من أسهم الاستثمار.

وشهدت جلسة الأمس ارتفاعا نسبيًّا في قيم التداول؛ حيث وصل مستواها إلى 1.06 مليون ريال وبنسبة زيادة 104 في المئة عمّا كانت عليه في الجلسة السابقة، والذي كان مقاربًا لمستوى 518 مليون ريال، واستحوذ سهما المتحدة للتأمين وبنك مسقط معا على أكثر من 46 في المئة من الإجمالي، وغاب كلاهما عن قوائم التغير في السعر.

واحتل المركز الأول ارتفاعا سهم ريسوت للأسمنت بزيادة 18 بيسة في سعر إغلاقه ليصل إلى 440 بيسة بنسبة ارتفاع 4.27%، فيما كان سهم فولتامب للطاقة الأكبر تراجعا بإغلاقه عند 140 بيسة وبنسبة تراجع 6.04 في المئة، وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية بنهاية الجلسة بأقل من 7 ملايين ريال لتقف عند 18.73 مليار ريال.

وتمَّ أمس التداول على أسهم 36 شركة؛ خرج منها 7 أسهم سهما رابحة مع تراجع أسعار 9 وبقاء 20 سهمًا آخر على أسعار إغلاقها السابقة، جرت التداولات عبر 435 صفقة، وبلغ العدد الإجمالي للأوراق المالية المتداولة خلال الجلسة 6 ملايين ورقة مالية.

وبلغ إجمالي قيمة شراء الاستثمار غير العماني 187 ألف ريال بنسبة 17.6 في المئة وإجمالي البيع 240 ألف ريال بنسبة 22.6 في المئة، وبلغ صافي البيع خلال الجلسة 53 ألف ريال بنسبة 5 في المئة من إجمالي التداولات، وكان الجزء الأكبر من شراء غير العمانيين للاستثمار الخليجي، بينما كان البيع غير عربي.

وقطاعيًّا، تباين أداء المؤشرات، فسجل مؤشرا القطاعين المالي والصناعي ارتفاعا طفيفا، بينما تراجع مؤشر الخدمات، وتقاربت نسب تراجع مؤشرات العائد الكلي، والسوق الشرعي والمؤشر العام؛ وأغلق مؤشر القطاع المالي عن 6315 نقطة تقريبا، ومؤشر الصناعة عند 4244 نقطة، ومؤشر الخدمات عند 1902 نقطة، فيما أغلق المؤشر الشرعي عند 534 نقطة، والعائد الكلي عند 4209 نقاط.

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