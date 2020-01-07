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للعام الثاني على التوالي

"مدائن" تحتفظ بشهادة "الأيزو" في مجال نظم إدارة الجودة

الثلاثاء 07 يناير 2020 07:26 م بتوقيت مسقط

خلال الاجتماع مع الشركة المانحة لشهادة الأيزو

مسقط - الرؤية

 

تُواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن محافظتها على شهادة الأيزو ISO9001:2015  في مجال نظم إدارة الجودة من خلال اجتياز عملية التدقيق الخارجي من شركة  TUV SUD الألمانية، لتصبح من  أوائل الجهات الحكومية التي تحصل على هذه الشهادة وتحافظ عليها.

وأوضح حسن بن مرهون المرهون، مدير عام التخطيط وتطوير الأعمال في "مدائن "أن هذا النجاح يأتي انعكاسا للأداء المتميز وتطبيقًا لمعايير نظم إدارة الجودة على مستوى الإدارات والمديريات في مدائن، بما يتماشى مع التوجهات بتقديم الاهتمام المناسب للمستثمرين والعملاء وتقديم أفضل الخدمات لهم، حيث قامت المديرية العامة للتخطيط وتطوير الأعمال مُمثلة بدائرة التطوير والجودة بتطبيق آليات العمل المناسبة من خلال نشر الوعي بمفاهيم نظم إدارة الجودة لدى جميع الموظفين، وكذلك الاهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشري.

وأشار المرهون إلى أن مدائن وضعت استراتيجية ممنهجة في العمل لتضمين المكتب الرئيسي وواحة المعرفة مسقط وجميع المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" بنطاق العمل للحصول على شهادة ISO 9001:2015 منذ بداية عام 2018م، وكان أول أهدافها الالتزام بمبادئ التخطيط العلمي واستخدام الأساليب الحديثة في الإدارة وذلك بتطبيق معايير ومواصفات نظم إدارة الجودة العالمية، بما يحقق الارتقاء في الخدمات المُقدمة للمستثمرين والعملاء لدى مدائن، وذلك لأهمية مدائن كونها معنية بجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رأس المال المحلي.

وأكد المرهون أنَّ نجاح مدائن في المحافظة على الشهادة للسنة الثانية على التوالي واجتياز التدقيق الخارجي وحصولها على شهادة نظم إدارة الجودة 9001:2015 يعد إنجازا مُشرفا لجميع الموظفين بالمكتب الرئيسي وجميع المدن الصناعية التابعة لها، ويعد اعترافًا دوليًا بأنَّ أعمال المؤسسة تقوم على أسس عالمية من حيث تسهيل الإجراءات وتوثيقها واتخاذ القرارات السريعة والتأكد من توفير الخدمات المناسبة وقياس رضا العملاء بصفة دورية، بالإضافة إلى إعداد سجل المخاطر والتعامل مع المخاطر بطرق احترافية وذلك من خلال وضع آليات للسيطرة عليها، وتعزيز مفهوم استمرارية الأعمال في مدائن بكفاءة عالية.

وتعد شهادة الأيزو 9001:2015 من أهم الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية التي تقوم على تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي، حيث تساعد هذه الشهادة على القيام بعمليات المراجعة الدورية الداخلية للنظام المطبق بها وذلك للوصول إلى أعلى المستويات العالمية فضلاً عن تثبيت مستوى الجودة وتطويرها بصفة مستمرة.

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