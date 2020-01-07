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"اليونسكو" تحذر ترامب

الثلاثاء 07 يناير 2020 02:03 م بتوقيت مسقط

"اليونسكو" تحذر ترامب

عواصم - الوكالات

أعادت منظمة "اليونسكو" تذكير أمريكا بأنها وقعت معاهدتين تلزمانها بعدم الإضرار بالتراث الثقافي في حال وقوع صراع مسلح، وذلك ردا على تهديد واشنطن بقصف مواقع تراثية إيرانية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إن بنود معاهدتي 1954 و1972، اللتين أقرتهما الولايات المتحدة وإيران، تلزم الدول الموقعة عليهما بألا تتخذ تدابير متعمدة قد تلحق أضرارا بالتراث الثقافي والطبيعي على أراضي دول أخرى أعضاء بهاتين المعاهدتين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على تهديده مهاجمة مواقع ثقافية وتراثية إيرانية، محذرا من "رد كبير" إذا وجهت إيران ضربة انتقامية لمقتل قاسم سليماني أحد كبار قادتها العسكريين على يد القوات الأمريكية.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، إن المواقع الثقافية "هدف عادل" للجيش الأمريكي.

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