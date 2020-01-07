توزيع مساكن اجتماعية لعدد من المواطنين بولاية المزيونة

المزيونة - العمانية

بدأ والي المزيونة توزيع عدد من المساكن الاجتماعية للمواطنين بالنيابات التابعة للولاية لمن تنطبق عليهم شروط وزارة الإسكان.

حضر التسليم سعادة الشيخ بخيت بن سالم المعشني، والي المزيونة وحسن بن علي الرواس القائم بأعمال مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار والمواطنين المستحقين للمساكن الاجتماعية بالنيابات.

وأشار سعادة الشيخ والي المزيونة، إلى أنّ المساكن التي تم توزيعها بما يتواكب مع متطلبات الحياة العصرية، وتوفير كافة الخدمات الضرورية حيث ستساهم هذه المنازل في استقرار الأسر وتوفير الحياة الكريمة.

من جانبه قال حسن بن علي الرواس، القائم بأعمال مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار، إنّه تم بالانتهاء من تنفيذ عدد 80 وحدة إسكانية موزعة على مناطق ونيابات ولاية المزيونة إضافة إلى عدد 250 وحدة إسكانية بمركز الولاية على وشك الانتهاء من إتمام البناء.