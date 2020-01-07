أمريكا تعلن انسحابها من العراق نهائيا

عواصم- رويترز

أعلن التحالف بقيادة الولايات المتحدة أنه أبلغ الجيش العراقي أنه سينسحب من العراق، احتراما لسيادة البلاد، على حد وصف رسالة نشرتها وكالة رويترز.

وبحسب الرسالة فإن التحالف بقيادة أمريكا يقول إنه سيعيد تمركز القوات في الأيام والأسابيع المقبلة. وفي الرسالة التي بعث بها التحالف إلى الجيش العراقي، قال التحالف: "نحترم القرار السيادي والذي طالب برحيلنا".

ويأتي ذلك في أعقاب تصديق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في غارة لطائرة بدون طيار قرب مطار بغداد بصحبة قادة عسكريين عراقيين. والقوات الأمريكية في العراق يبلغ قوامها 5200 جنديا.

ورسالة التحالف مفاجئة لحد كبير، إذ إنها تأتي بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد ردا على دعوة البرلمان العراقي إلى إخراج القوات الأمريكية. وقال ترامب إن العقوبات على إيران ستكون بجوارها شيئا صغيرا، مؤكدا أن بلاده لن تغادر العراق إلا إذا دفع ثمن القاعدة الجوية الأميركية هناك.