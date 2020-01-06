الإثنين, 06 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

بـ451 مليون دولار.. "حرب النجوم" يواصل تربع صدارة السينما الأمريكية

الإثنين 06 يناير 2020 08:42 م بتوقيت مسقط

بـ451 مليون دولار.. "حرب النجوم" يواصل تربع صدارة السينما الأمريكية

لوس أنجلوس - أ.ف.ب

وَاصَل الجزءُ الأخير من سلسلة "ستار وورز" الشهيرة تربُّعه على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على ما أظهرت أرقام نشرتها شركة "إكزبيتور ريليشنز" المتخصصة.

وتفاوتت آراء النقاد بشأن "رايز أوف سكايووكر" الذي يختتم ثلاثيات السلسلة التي انطلقت قبل 42 عاما. وحقق في أسبوعه الثالث 33,7 مليون دولار لتصل إيراداته الإجمالية في الولايات المتحدة، وكندا إلى 451 مليونا. وحققت سوني عطلة نهاية أسبوع جيدة جدا مع حلول ثلاثة من أفلامها في المراتب الخمس الأولى. فحافظ "جومانجي: ذي نيكست ليفل" على المركز الثاني. وحقق هذا الفيلم 26,5 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد. والفيلم من بطولة دواين "ذي روك" جونسون وكيفن هارت.

وانتقل "ليتل ومن" المقتبس عن الرواية الشهيرة للويزا ماي ألكوت التي سبق أن حولت إلى فيلم سينمائي ما لا يقل عن سبع مرات، من المرتبة الرابعة إلى الثالثة هذا الأسبوع محققا 13,6 مليون دولار. وهو من إخراج غريتا غيرويغ، وبطولة سيرشه رونان وتيموتي شالاميه وإيما واتسون ولورا ديرن. واحتل المرتبة الرابعة فيلم الرعب الجديد "ذي غرادج" وحقق 11,3 مليون دولار. وهو نسخة جديدة عن فيلم ياباني صدر العام 2002.

وتلاه مباشرة في المرتبة الخامسة فيلم "فروزن 2" من إنتاج "ديزني" مع 11,3 مليونا أيضا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 مايو 2015

"تومورولاند" يتصدر السينما الأمريكية بـ32.2 مليون دولار في أول يوم

المزيد

17 مايو 2016

"سيفيل وور" يحافظ على صدارة السينما الأمريكية

المزيد

05 أغسطس 2019

"هوبس آند شو" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية بـ70 مليون دولار

المزيد

01 أغسطس 2017

"دنكيرك" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية بـ28 مليون دولار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

المسكري لـ"الرؤية": "أمان" يُحقق مصلحة لجميع الأطراف وينشط الاستثمارات العقارية

قضايا محلية - حوارات

أمطار الخير تسقي جنوب الباطنة ومسقط

المحليات - أخبار

"البلديات" توضح حقيقة احتواء "طحين ذهبي" على مادة البلاستيك

المحليات - أخبار

الخميس القادم .. إجازة رسمية لتشكيلات شرطة عمان السلطانية

المحليات - شرطة

بسبب اغتيال الجنرال .. سعر نفط عمان يتجاوز 70 دولارا

الاقتصاد - محلي

أمطار غزيرة على مسندم.. وتوقعات بامتدادها لسواحل بحر عمان وجبال الحجر

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة