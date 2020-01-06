بـ451 مليون دولار.. "حرب النجوم" يواصل تربع صدارة السينما الأمريكية

لوس أنجلوس - أ.ف.ب

وَاصَل الجزءُ الأخير من سلسلة "ستار وورز" الشهيرة تربُّعه على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على ما أظهرت أرقام نشرتها شركة "إكزبيتور ريليشنز" المتخصصة.

وتفاوتت آراء النقاد بشأن "رايز أوف سكايووكر" الذي يختتم ثلاثيات السلسلة التي انطلقت قبل 42 عاما. وحقق في أسبوعه الثالث 33,7 مليون دولار لتصل إيراداته الإجمالية في الولايات المتحدة، وكندا إلى 451 مليونا. وحققت سوني عطلة نهاية أسبوع جيدة جدا مع حلول ثلاثة من أفلامها في المراتب الخمس الأولى. فحافظ "جومانجي: ذي نيكست ليفل" على المركز الثاني. وحقق هذا الفيلم 26,5 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد. والفيلم من بطولة دواين "ذي روك" جونسون وكيفن هارت.

وانتقل "ليتل ومن" المقتبس عن الرواية الشهيرة للويزا ماي ألكوت التي سبق أن حولت إلى فيلم سينمائي ما لا يقل عن سبع مرات، من المرتبة الرابعة إلى الثالثة هذا الأسبوع محققا 13,6 مليون دولار. وهو من إخراج غريتا غيرويغ، وبطولة سيرشه رونان وتيموتي شالاميه وإيما واتسون ولورا ديرن. واحتل المرتبة الرابعة فيلم الرعب الجديد "ذي غرادج" وحقق 11,3 مليون دولار. وهو نسخة جديدة عن فيلم ياباني صدر العام 2002.

وتلاه مباشرة في المرتبة الخامسة فيلم "فروزن 2" من إنتاج "ديزني" مع 11,3 مليونا أيضا.