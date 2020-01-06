الإثنين, 06 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

محكمة سعودية تقضي بقتل وصلب "السفاح المقنع" في مكان عام

الإثنين 06 يناير 2020 06:10 م بتوقيت مسقط

محكمة سعودية تقضي بقتل وصلب "السفاح المقنع" في مكان عام

الرياض - الوكالات

أيدت محكمة الاستئناف في الجوف بالعربية السعودية، حكم الإعدام بالقتل والصلب في مكان عام، بحق مواطن عرف باسم "السفاح المقنع"

وصدر الحكم بعد إدانته، بعشرات جرائم القتل المتعمد والسطو المسلح وسرقة السيارات، وإطلاق النارعلى دوريات الأمن.

وجاء في حيثيات الحكم، أنه تمت إدانة المدعى عليه (35 عاما) كذلك بجريمة انتهاك عرض ابنة شقيقته.

واعتبرت المحكمة "ما أقدم عليه الجاني من جرائم خطف وسلب وسرقة وتهديد وسطو مسلح انتهاكا لحرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة وضربا من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فسادا".

وقررت لجنة من 3 قضاة معاقبة المدان، بتنفيذ حد الحرابة في حقه، واقترحت الدائرة القضائية تنفيذ حكم القتل والصلب في مكان عام، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائيا واجب النفاذ ولا عفو فيه.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن "السفاح درج على تنفيذ جرائمه بمعدل جريمة إلى جريمتين في اليوم الواحد وبالسيناريو نفسه، باستخدام رشاش، وبمعية ابن خالته، وهو شاب يعاني إعاقة كان يتولى قيادة السيارات ويشارك في عمليات إجرامية، وواجه المصير نفسه".

وحصرت "عكاظ" أكثر من 90 عملية سطو مسلح أدين فيها الجاني، خلاف عمليات تهريب وترويج المخدرات وسلب مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، وخاصة من الباكستان والهند وسيرلانكا ومصر والسودان. ونفذ المذكور عملياته الإجرامية، في مناطق ومدن عدة، منها المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، والقصيم، وتيماء، وأملج، وقرى مجاورة.

وسلب الجاني من ضحاياه مئات الآلاف من الريالات، خلاف أجهزة الجوالات والسيارات ومقتنياتهم الشخصية، وكان يحمل سكينا ورشاشا بشكل مستمر، إضافة إلى لبسه قناعا وقفازات في يديه، ودأب على تقييد ضحاياه بعد سلبهم أموالهم تحت تهديد السلاح وحبسهم في غرفة في مسرح الجريمة، وسلب جوالاتهم لتعطيل أي بلاغات فورية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 يوليو 2017

محكمة مصرية تقضي بإعدام 20 متهما بقتل 11 رجل شرطة

المزيد

16 نوفمبر 2019

محكمة سعودية تقضي بالسجن 32 عاماً لـ 5 مسؤولين متهمين بالفساد

المزيد

19 مارس 2017

محكمة في غزة تقضي بإعدام 2 من تجار المخدرات

المزيد

16 ديسمبر 2015

محكمة في غزة تقضي بإعدام فلسطيني لإدانته بالتخابر مع إسرائيل‎

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"البلديات" توضح حقيقة احتواء "طحين ذهبي" على مادة البلاستيك

المحليات - أخبار

الخميس القادم .. إجازة رسمية لتشكيلات شرطة عمان السلطانية

المحليات - شرطة

بسبب اغتيال الجنرال .. سعر نفط عمان يتجاوز 70 دولارا

الاقتصاد - محلي

أمطار غزيرة على مسندم.. وتوقعات بامتدادها لسواحل بحر عمان وجبال الحجر

المحليات - أخبار

قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"حرة صلالة" تحتفل بافتتاح مصنع لمنتجات الحليب والألبان وتوقيع اتفاقية إنشاء مصنع لليوريا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة