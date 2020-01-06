الإثنين, 06 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

السجينة 48 رواية جديدة لخليل خميس

الإثنين 06 يناير 2020 05:38 م بتوقيت مسقط

السجينة 48 رواية جديدة لخليل خميس

بيروت - العمانية

 صدر حديثًا للروائي العُماني خليل خميس رواية "السجينة 48"، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وهي التاسعة في مسيرته الروائية التي بدأها بـ"بيعة الروح" في عام 2012.

من أجواء الرواية التي تقع في 88 صفحة من القطع المتوسط: "كيف تتوقّع أن تكونَ هذه الأمّة قياديّة وتُدير دفّة العالم وهي ما زالت تعيش في أسوار المقابر وتوهّمات العظمة ونثْر الحكّائين! أخبرني أيّ مساهمة حضارية ساهمنا بها في الحاضر قبل المستقبل سوى أنّنا مُبرمجون أنّنا قادة العالم".

ومن الروايات التي صدرت للكاتب، بمعدل رواية في كل عام: "ثلاثية الصمت"، "الفلامنجو يهاجر من تلمسان"، "لن أحمل البندقية"، و"طيف عابر". كما صدرت له مجموعة قصصية بعنوان "عاشق القمر" في عام 2016.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 يناير 2016

"انتظار" إنسانية الرواية العمانية لخليل خميس

المزيد

07 مايو 2018

رواية جديدة تبرأ رجل أعمال من قتل أسرته في مصر

المزيد

13 يناير 2018

فضيحة جديدة لماكرون..كتب رواية اباحية في صباه عن حبه لبريجيت

المزيد

22 يونيو 2016

سوريا: الأسد يكلف عماد خميس بتشكيل حكومة جديدة.. ومقتل 25 مدنيا في غارات جوية على الرقة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"البلديات" توضح حقيقة احتواء "طحين ذهبي" على مادة البلاستيك

المحليات - أخبار

الخميس القادم .. إجازة رسمية لتشكيلات شرطة عمان السلطانية

المحليات - شرطة

بسبب اغتيال الجنرال .. سعر نفط عمان يتجاوز 70 دولارا

الاقتصاد - محلي

أمطار غزيرة على مسندم.. وتوقعات بامتدادها لسواحل بحر عمان وجبال الحجر

المحليات - أخبار

قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"حرة صلالة" تحتفل بافتتاح مصنع لمنتجات الحليب والألبان وتوقيع اتفاقية إنشاء مصنع لليوريا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة