السجينة 48 رواية جديدة لخليل خميس

بيروت - العمانية

صدر حديثًا للروائي العُماني خليل خميس رواية "السجينة 48"، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وهي التاسعة في مسيرته الروائية التي بدأها بـ"بيعة الروح" في عام 2012.

من أجواء الرواية التي تقع في 88 صفحة من القطع المتوسط: "كيف تتوقّع أن تكونَ هذه الأمّة قياديّة وتُدير دفّة العالم وهي ما زالت تعيش في أسوار المقابر وتوهّمات العظمة ونثْر الحكّائين! أخبرني أيّ مساهمة حضارية ساهمنا بها في الحاضر قبل المستقبل سوى أنّنا مُبرمجون أنّنا قادة العالم".

ومن الروايات التي صدرت للكاتب، بمعدل رواية في كل عام: "ثلاثية الصمت"، "الفلامنجو يهاجر من تلمسان"، "لن أحمل البندقية"، و"طيف عابر". كما صدرت له مجموعة قصصية بعنوان "عاشق القمر" في عام 2016.