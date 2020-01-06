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جاليري سارة ينظم معرض "القوة الخفية" لديجارد.. الأربعاء

الإثنين 06 يناير 2020 05:33 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

 يستضيف جاليري سارة معرض "القوة الخفية" للفنانة التشكيلية، والباحثة في مجال الطاقة الأثرية، ديجارد من المملكة المتحدة.

وحصلت الفنانة على درجة الماجستير في السياسة، وقررت بعد ذلك التدرب في كلية تشيلسي للفنون في لندن. وتعمقت في البحث في المجال الطاقة الأثيرية أو الهالة النقية، وانتجت من خلال بحوثها أعمالاً فنية رائعة في المحتوى الأثيري.

وتتميز أعمال ديجارد، بأسلوب فريد تأخذ الطابع التجريدي والفلسفي وتجمع أعمالها  بين المضمون العلمي والفني، حيث تتجسد أعمالها في التقاط الطاقة الأثيرية أو ما يعرف بالهالة النقية للأجسام ورسمها. 

وتعرف الهالة أو مجال الطاقة الأثيرية حسب معتقدات العصر الجديد على أنها انبعاث ملون يقال إنِّه يحيط الجسم البشري أو أي حيوان في بعض المواقف الباطنية، يتم وصف الهالة بأنها هيئة خفية.

        

 

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