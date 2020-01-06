السعودية تترأس تحالفا جديدا يضم 8 دول

الرياض - الوكالات

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في العاصمة السعودية الرياض، تأسيس تحالف جديد يضم 8 دول تترأسه المملكة، يحمل اسم "مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".

وصرح بن فرحان، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، أنه تم اختيار الرياض لتكون مقرا للمجلس.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي "تم اليوم في الرياض التوقيع على اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".

وأشار إلى أن دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة، مشددا على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون.

وأكد أن قادة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن اتفقوا على تأسيس هذا المجلس الجديد استشعارا منهم للخطر الذي يواجههم وإدراكا لأهمية للتعاون المشترك.

وأكد الوزير السعودي أن الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن لديها قدرات دفاعية.

وقالت صحيفة الأهرام المصرية إن وزير الخارجية ‎سامح شكري وقع اليوم على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

والدول الثمانية هي، السعودية ومصر والأردن وإرتيريا واليمن والسودان وجيبوتي والصومال