الإثنين, 06 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

لا مواعيد أخرى للهروب

الإثنين 06 يناير 2020 10:18 ص بتوقيت مسقط

لا مواعيد أخرى للهروب

 

مها دعاس | ألمانيا

 

خيام كثيرة تبيت وتستيقظ في العراء

تراقب من بعيد مداخن المدافىء وأصوات البيوت المضاءة

تجثو بانتظام على أطراف المدن المشرعة أبوابها للهاربين

البرد لغة الوقت وصياغة الساعات

في كل الأمكنة كناية التوحش في شوارعها المصابة بحمى العاصفة واستعارة الريح

ثمة مدينة لها باب وحيد للسكينة، يطل منه الضوء ليخبر الكون بقدوم الفجر

تومىء للشمس لتشرق، فتتلون خدود الدروب بالدفء

هناك سوف تكتظ الطرقات بضجيج الزنابق وصوت الخزامى وخجل عباد الشمس

ستنبت على كل شفة وردة حمراء تبتسم بلا سبب

ستمتلىء جيوب النهار بلهفة ناعمة تضيء في عيون الموجوعين

سنستيقظ مبكرين لنأخذ حصتنا من أرغفة الأمهات وقهوة الجيران ،

من فرحة الشبابيك المفتوحة والشرفات

من الطرقات المرصوفة بخطانا

من عودة الأولاد من مدارسهم بدون خوف

من خربشات على الجدران تتعافى بطمأنينة

 

سنخبىء همومنا الصغيرة خلف ضحكات الفناجين وقهقهة الكؤوس المرفوعة عاليا بصحة السلام

بين رائحة الليمون وماء الزهر

بين حفنة حنطة وكمشة حبات الهال

همومنا العادية، العادية جدا مثل كل البشر العاديين

لا نخاف من رنة الهاتف ولا ممن يطرق الباب

بشر عاديون يحتفون بالولادة ويودعون موتاهم كما يليق بهم من بردى إلى الفرات

لا مواعيد أخرى للهروب

نحن البسطاء لا شأن لنا بما يحيكون لنا من قمصان ملطخة بدمائنا، ارتديناها دون أن نقصد في طريقنا للبحث عن نجاة

دون أن تنوي قلوبنا نية الموت، نحن من حلت علينا لعنة الأقوياء

 

سوف نبكي كثيرا عند قبور من رحلوا لننجو

سنزرع وردة بأسمائهم و ستنجب الكثير من براعم الذكريات

ستمتلىء المدارس والشوارع بأسمائهم

مدرسة باسم غياث مطر و شارع باسم مي سكاف

ستلد النساء ألف ساروت يغني للحرية

من دمشق إلى عفرين

 

سنختلف تحت سماء واحدة اختلاف من يحب القهوة ومن يحب الشاي، من يحب الفل ومن يحب الجوري

سنتراشق بالضحك و النكات

فقط هناك ،فقط هناك

سنكون نحن كما يجب أن نكون

عندما تفتح المدينة بابها المغلق للحياة ..

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 مايو 2018

تعرف على حيل العقل للهروب من التمرينات الرياضية

المزيد

28 أغسطس 2017

"الخروج" يدفع الاستثمارات الألمانية للهروب من بريطانيا.. واليورو يصعد لأعلى مستوى منذ يناير 2015

المزيد

02 أكتوبر 2019

بالفيديو.. "عشريني" يتزوج من "ثمانينية" للهروب من الجيش!

المزيد

08 يونيو 2016

مي عزالدين غاضبة من "MBC" بسبب مواعيد عرض "وعد"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على مسندم.. وتوقعات بامتدادها لسواحل بحر عمان وجبال الحجر

المحليات - أخبار

"حرة صلالة" تحتفل بافتتاح مصنع لمنتجات الحليب والألبان وتوقيع اتفاقية إنشاء مصنع لليوريا

الاقتصاد - محلي

جداول الميزانية تكشف الأكثر إنفاقا والأعلى إيرادات في العام الجديد

الاقتصاد - محلي

الشرطة تحتفل بذكرى "الخامس من يناير" وتخريج دورات من الضباط المرشحين

المحليات - شرطة

"فلج السخنة" يشكو الجفاف منذ 4 عقود.. والأهالي يطالبون بالصيانة لإنقاذ المزروعات

المحليات - أخبار

جلالة السلطان ينعم بميداليتي الثناء السلطاني والخدمة الممتازة على عدد من كبار الضباط

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة