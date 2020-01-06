الإثنين, 06 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

قدرُ الرجال

الإثنين 06 يناير 2020 10:17 ص بتوقيت مسقط

قدرُ الرجال

 

عباس شكر| العراق

 

قدر الرجال بأن تذودَ وتُقتلا

                         لا كالنساء بدارهنّ تحجّلا

 

تمشي المنايا..ّ والنفوس بغفلةٍ

                        حتّى تلاقي هامةً والمنزلا

 

ليس المعيبُ بأن تموت لمبدأٍ

                      العيبُ كلّ العيب أن تتوسّلا

 

تلك الدروب مفازةٌ في شوكها

                     والسائرون تعاورتهم أرجلا

 

سكت العبيد تخوّفا من أحمق ٍ

                       والحرُّ يصدحُ حقّه لن يخذلا

 

والناذرون دماءهم  ولغايةٍ

                       يبغون موتاً أو حياةً أفضلا

 

كالنهر يجري لا يملّ سيولَه

                   حتى يلاقي البحر يغدو أسهلا

 

بعض المنايا ترتقي لصحابها

                   والبعض يُقعي قامةً إن جُندلا

 

إنّ الحياة كرحلةٍ أشبارها

                     شبه النقاط تقصّراً وتمثّلا

 

فاختر لنفسك غايةً تشهق ْ بها

                   إنّ الخلود بغاية ٍ فيها العلا

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 ديسمبر 2015

قهر الرجال

المزيد

20 يونيو 2019

بكاء الرجال

المزيد

06 يناير 2019

أنصاف الرجال

المزيد

07 مايو 2018

لماذا الأسبرين خطر جداً على الرجال؟

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على مسندم.. وتوقعات بامتدادها لسواحل بحر عمان وجبال الحجر

المحليات - أخبار

"حرة صلالة" تحتفل بافتتاح مصنع لمنتجات الحليب والألبان وتوقيع اتفاقية إنشاء مصنع لليوريا

الاقتصاد - محلي

جداول الميزانية تكشف الأكثر إنفاقا والأعلى إيرادات في العام الجديد

الاقتصاد - محلي

الشرطة تحتفل بذكرى "الخامس من يناير" وتخريج دورات من الضباط المرشحين

المحليات - شرطة

"فلج السخنة" يشكو الجفاف منذ 4 عقود.. والأهالي يطالبون بالصيانة لإنقاذ المزروعات

المحليات - أخبار

جلالة السلطان ينعم بميداليتي الثناء السلطاني والخدمة الممتازة على عدد من كبار الضباط

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة