قدرُ الرجال

عباس شكر| العراق

قدر الرجال بأن تذودَ وتُقتلا

لا كالنساء بدارهنّ تحجّلا

تمشي المنايا..ّ والنفوس بغفلةٍ

حتّى تلاقي هامةً والمنزلا

ليس المعيبُ بأن تموت لمبدأٍ

العيبُ كلّ العيب أن تتوسّلا

تلك الدروب مفازةٌ في شوكها

والسائرون تعاورتهم أرجلا

سكت العبيد تخوّفا من أحمق ٍ

والحرُّ يصدحُ حقّه لن يخذلا

والناذرون دماءهم ولغايةٍ

يبغون موتاً أو حياةً أفضلا

كالنهر يجري لا يملّ سيولَه

حتى يلاقي البحر يغدو أسهلا

بعض المنايا ترتقي لصحابها

والبعض يُقعي قامةً إن جُندلا

إنّ الحياة كرحلةٍ أشبارها

شبه النقاط تقصّراً وتمثّلا

فاختر لنفسك غايةً تشهق ْ بها

إنّ الخلود بغاية ٍ فيها العلا