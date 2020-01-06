سهام الدغاري | ليبيا

مفتتح أول:

لاترحل كلك

أبقِ لي بعضاً منك

وبعضاً من بياض لأرسمك حكاية بلون الفرح أكلل بها هامة الغيم.

***

مفتتح ثانٍ:

عُد بي إلى ماقبل اللحظة

اللحظة التي لستَ فيها الأن

هناك

حيث كنا نسير للوراء

لكيلا تنتهي بنا الدروب

ولايخذلنا الوقت.

***

حين احتراق نجمة

تتسارع حركة الغيم وتًشَرَّع في السماء ألف نافذة

ذاك وعد الله

حتى وإن سقط رداء الربيع

وكشر الخريف عن انيابه

ستبقين مورقة أيتها الذات

ثلاثة من الألوان أنتِ

أرجوان المغيب حين الأفول

زرقة الماء حين النضوب

خضرة الحقول في مواسم القحط

تلوككِ السنون المراوغة ولا تبتلعك

تعزفين للخلود ألف لحن

غير آبهة لحشرجة النايات

ولا لِبلل الجرح

لا مكان دون العلو

فالأرض للديدان

وأنتِ آيتها الذات نجمة

تقفين على مفارق النار بضوء

وحين احتراقك

تتسارع حركة الغيم وتُشَرَّع في السماء ألف نافذة

ذاك وعد الله

ذاك وعد الله