الإثنين, 06 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

تقفين على مفارق النار بضوء

الإثنين 06 يناير 2020 10:17 ص بتوقيت مسقط

تقفين على مفارق النار بضوء

 

سهام الدغاري | ليبيا

 

مفتتح أول:

لاترحل كلك

أبقِ لي بعضاً منك

وبعضاً من بياض لأرسمك حكاية بلون الفرح أكلل بها هامة الغيم.

***

 

مفتتح ثانٍ:

عُد بي إلى ماقبل اللحظة

اللحظة التي لستَ فيها الأن

هناك

حيث كنا نسير للوراء

لكيلا تنتهي بنا الدروب

ولايخذلنا الوقت.

***

 

حين احتراق نجمة

تتسارع حركة الغيم وتًشَرَّع في السماء ألف نافذة

ذاك وعد الله

حتى وإن سقط رداء الربيع

وكشر الخريف عن انيابه

ستبقين مورقة أيتها الذات

ثلاثة من الألوان أنتِ

أرجوان المغيب حين الأفول

زرقة الماء حين النضوب

خضرة الحقول في مواسم القحط

تلوككِ السنون المراوغة ولا تبتلعك

تعزفين للخلود ألف لحن

غير آبهة لحشرجة النايات

ولا لِبلل الجرح

لا مكان دون العلو

فالأرض للديدان

وأنتِ آيتها الذات نجمة

تقفين على مفارق النار بضوء

وحين احتراقك

تتسارع حركة الغيم وتُشَرَّع في السماء ألف نافذة

ذاك وعد الله

ذاك وعد الله

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 ديسمبر 2016

في حادث مروع .. انتشال طفل مفارق الحياة بعد سقوطه في بئر بسمائل

المزيد

25 أبريل 2016

الشرطة التركيّة تحتجز صحفية هولندية انتقدت أردوغان.. ومسيرة بضوء المشاعل في أرمينيا تحيي ذكرى "المذبحة"

المزيد

19 نوفمبر 2019

النار ليس لها ظل

المزيد

09 نوفمبر 2015

من الرمضاء إلى النار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على مسندم.. وتوقعات بامتدادها لسواحل بحر عمان وجبال الحجر

المحليات - أخبار

"حرة صلالة" تحتفل بافتتاح مصنع لمنتجات الحليب والألبان وتوقيع اتفاقية إنشاء مصنع لليوريا

الاقتصاد - محلي

جداول الميزانية تكشف الأكثر إنفاقا والأعلى إيرادات في العام الجديد

الاقتصاد - محلي

الشرطة تحتفل بذكرى "الخامس من يناير" وتخريج دورات من الضباط المرشحين

المحليات - شرطة

"فلج السخنة" يشكو الجفاف منذ 4 عقود.. والأهالي يطالبون بالصيانة لإنقاذ المزروعات

المحليات - أخبار

جلالة السلطان ينعم بميداليتي الثناء السلطاني والخدمة الممتازة على عدد من كبار الضباط

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة