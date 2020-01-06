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بداعي الشوق

الإثنين 06 يناير 2020 10:16 ص بتوقيت مسقط

بداعي الشوق

 

سماح الضاهر | ألمانيا

 

بداعي الشوق... أكتبُ إليك

أنا الشريدُ في زمنٍ ....

تبهرجت فيه المعاني

تلعثمت الكلمات

مغروس أنا... في آديم الوجد

أمحو وجعي ....

مدثرٌ بالصمت من كل الجهات

تغتالني الوحدة 

كصقيع النهايات

في  كل أجزائي

أنا المهرول في اللامكان

تراني...

هناك و هنا

بروح أثقلها الحزن

وافترتسها الهزائم  

فأضاعت دروبَ الآن

تائهة هي في منتصف الطريق

القلب مزروع في وطنٍ

اغتالهُ الظلم

كَبلتهُ الآلام

وجسدٌ لبسه منفى

أحاطه  فراغ الظلام

فأينَ أنت من حروف العتاب

ومن وجع التساؤلات

أين أنت... من اغترار الوقت

واحتراق الوعد

رغم حكايانا المغمسةِ

بعطرِ العشق

وندى الحنين

بشوك  الفقد و الأنين

مجذرة هي...

في أرض من يقين

 بأن حبنا أقوى

من كل السنين.

 

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