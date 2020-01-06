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"أرامكو" عند أقل مستوى

"دم سليماني" يصبغ بورصات الخليج بالأحمر

الإثنين 06 يناير 2020 10:00 ص بتوقيت مسقط

عواصم - رويترز

انخفضتْ بورصات الخليج انخفاضًا حادًّا، أمس، وسجلت بورصة الكويت أكبر هبوط بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وخارج منطقة الخليج منيت البورصة المصرية بخسائر كبيرة؛ إذ هبطت جميع الأسهم.

وقُتِل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة أمريكية مسيَّرة علي موكبه بمطار بغداد، وهو ما اعتبرته إيران عملا قد يؤدي لتفجر الأوضاع في المنطقة.

وقال فراجيش بانداري من المال كابيتال: "رد فعل أسواق الخليج السلبي ليس مفاجئا، نحن في وسط تحرك جيوسياسي. ونخشى أن يلقي بظلاله خلال الأشهر القليلة المقبلة، وليس ليوم أو أسبوع واحد".

وانخفض مؤشر البورصة السعودية 2.4 بالمئة، وتراجع مصرف الراجحي 2.1 بالمئة، ونزلت أسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية المملوكة للدولة 1.7 بالمئة إلى 34.6 ريال لتسجل أدنى مستوى منذ إدراجها الشهر الماضي بعد طرح عام أولى قياسي.

وهوى مؤشر مصر 4.4 بالمئة ليسجل أقل مستوى منذ سبتمبر 2019. ونزل البنك التجاري الدولي 1.9 بالمئة، والشرقية للدخان 4.9 بالمئة. وفي الكويت، هبط المؤشر 4.1 بالمئة، وتراجعت جميع الأسهم بما في ذلك بنك الكويت الوطني وخسر 2.8 بالمئة، وهبط بيت التمويل الكويتي 5.1 بالمئة. وهبط مؤشر دبي 3.1 بالمئة، ونزل بنك الإمارات دبي الوطني بالنسبة ذاتها، وخسرت إعمار العقارية 3.7 بالمئة.

وخسر مؤشر أبوظبي 1.4 بالمئة، مع هبوط بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات 1.2 بالمئة، وبنك أبوظبي التجاري 3.3 بالمئة. وتراجع المؤشر القطري 2.1 بالمئة وانخفضت جميع أسهم المؤشر العشرين.. ونزل مصرف الريان 2.7 بالمئة، وبنك قطر الوطني 1.4 بالمئة.

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