تدمير طائرات ومركبات أمريكية في كينيا

نيروبي - الوكالات

أعلن الجيش الكيني، مساء اليوم الأحد، مقتل 4 مسلحين على الأقل في هجوم تنبته حركة الشباب الصومالية، استهدف مركزًا عسكريًا يضم جنودا كينيين وأميركيين جنوب شرقي البلاد.

وأعلنت حركة الشباب، في بيان منسوب لها، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في قاعدة "كامب سيمبا" بمقاطعة لامو، قرب حدود كينيا مع الصومال.

وقال البيان إن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا، كما دمّر معدات عسكرية أميركية، بما فيهم طائرة.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن بيان للجيش الكيني قوله إن قواته تصدت للهجوم وقتلت 4 على الأقل من المهاجمين.

وأضافت أن الهجوم "الفاشل" تسببت باندلاع حريق ألحق الضرر ببعض خزانات الوقود الموجودة في مهبط الطائرات.بدورها أكدت القيادة الأميركية في أفريقيا وقوع الهجوم.

وقال شرطي كيني، بحسب أسوشييتد برس، إن الهجوم أسفر عن تدمير طائرتين إحداها أميركية والأخرى وكينية ومروحيتين وعدة مركبات أميركية.