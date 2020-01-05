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شاهد .. اختراق موقع لوكالة فدرالية أمريكية ردا على اغتيال سليماني

الأحد 05 يناير 2020 05:40 م بتوقيت مسقط

شاهد .. اختراق موقع لوكالة فدرالية أمريكية ردا على اغتيال سليماني

 

اخترقت مجموعة قالت إنها لقراصنة إيرانيين أمس السبت الموقع الالكتروني لوكالة فدرالية أمريكية غير معروفة، بنشرها رسائل تعد بالثأر لموت الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أمر بها الرئيس دونالد ترامب.

وحجبت صفحة تحمل صورا للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وللعلم الإيراني، الصفحة الرئيسية لموقع البرنامج الفدرالي لمكتبة الإيداع (فيدرال ديبوسيتري لايبريري بروجرام).

وكتب في تعليق على رسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتلقى لكمة من إيران وتحيط به صواريخ تحلق في الجو "الشهادة كانت... المكافأة على سنوات من الجهود الشاقة".

www.mustaqila

وأضافت الرسالة "بمشيئة الله، برحيله لن يتوقف عمله والطريق الذي رسمه، وثأر رهيب ينتظر هؤلاء المجرمين الذين تلطخت أيديهم القذرة بدمائه ودماء الشهداء الآخرين".

وكتب في تعليق آخر بالأسود والأبيض "هذا ليس سوى جزء يسير من قدرة إيران السيبرانية".

وقتل سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية في بغداد أدت أيضا إلى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين. وأثارت الضربة غضب إيران التي أكدت أنها ستنتقم لمقتله.

 

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