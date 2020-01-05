زلة لسان نتنياهو تكشف عن "القوة النووية" لإسرائيل

القدس المحتلة- رويترز

تحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد عن تحويل بلاده إلى ما وصفها بـ"قوة نووية"، فيما اعتبر زلة لسان على ما يبدو خلال اجتماع للحكومة قبل أن يتدارك الخطأ بإيماءة خجولة وابتسامة تنم عن الحرج.

ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية لكنها لم ترد قط بالنفي أو بالإيجاب على ما إذا كانت تمتلك أسلحة نووية إذ أنها تتبع منذ عقود سياسة تكتم حول القضية.

ووقع نتنياهو في الخطأ خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة عندما كان يقرأ تصريحات معدة سلفا بالعبرية بخصوص صفقة مع اليونان وقبرص على إنشاء خط بحري لأنابيب للغاز.

وقال "أهمية هذا المشروع هو أننا نحول إسرائيل إلى قوة نووية" ثم تدارك الخطأ بسرعة مضيفا "قوة في مجال الطاقة". وتوقف نتنياهو عن الحديث للحظة وابتسم ثم واصل تصريحاته.

وسرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخطأ الذي نادرا ما يصدر عن نتنياهو أحد أكثر الساسة حنكة في إسرائيل.

وسيسعى نتنياهو جاهدا للبقاء على الساحة السياسية في انتخابات مقررة يوم 2 مارس بعد انتخابات غير حاسمة في أبريل وسبتمبر. وفي نوفمبر، وُجهت اتهامات بالفساد إلى نتنياهو لكنه ينفيها.