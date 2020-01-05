الأحد, 05 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

زلة لسان نتنياهو تكشف عن "القوة النووية" لإسرائيل

الأحد 05 يناير 2020 04:18 م بتوقيت مسقط

زلة لسان نتنياهو تكشف عن "القوة النووية" لإسرائيل

 

القدس المحتلة- رويترز

تحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد عن تحويل بلاده إلى ما وصفها بـ"قوة نووية"، فيما اعتبر زلة لسان على ما يبدو خلال اجتماع للحكومة قبل أن يتدارك الخطأ بإيماءة خجولة وابتسامة تنم عن الحرج.

ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية لكنها لم ترد قط بالنفي أو بالإيجاب على ما إذا كانت تمتلك أسلحة نووية إذ أنها تتبع منذ عقود سياسة تكتم حول القضية.

ووقع نتنياهو في الخطأ خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة عندما كان يقرأ تصريحات معدة سلفا بالعبرية بخصوص صفقة مع اليونان وقبرص على إنشاء خط بحري لأنابيب للغاز.

وقال "أهمية هذا المشروع هو أننا نحول إسرائيل إلى قوة نووية" ثم تدارك الخطأ بسرعة مضيفا "قوة في مجال الطاقة". وتوقف نتنياهو عن الحديث للحظة وابتسم ثم واصل تصريحاته.

وسرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخطأ الذي نادرا ما يصدر عن نتنياهو أحد أكثر الساسة حنكة في إسرائيل.

وسيسعى نتنياهو جاهدا للبقاء على الساحة السياسية في انتخابات مقررة يوم 2 مارس بعد انتخابات غير حاسمة في أبريل وسبتمبر. وفي نوفمبر، وُجهت اتهامات بالفساد إلى نتنياهو لكنه ينفيها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 أغسطس 2015

إيران: أبعد من مجرد امتلاك القوة النووية العسكرية

المزيد

24 أغسطس 2019

القوة الصلبة تحل مكان القوة الناعمة في العلاقات الدولية (2-2)

المزيد

21 أغسطس 2019

القوة الصلبة تحل مكان القوة الناعمة في العلاقات الدولية (1-2)

المزيد

14 مايو 2019

على لسان إبليس!!

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

جلالة السلطان ينعم بميداليتي الثناء السلطاني والخدمة الممتازة لعدد من ضباط الشرطة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقيع اتفاقية "فودافون عمان" لبدء عمل المشغل الثالث

الاقتصاد - محلي

رئيس "جهاز الرقابة" يرفع إلى المقام السامي التقرير السنوي

الاقتصاد - محلي

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

السلطنة تصدر بيانا حول الأزمة الإيرانية الأمريكية الراهنة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

غدا.. بدء تأثيرات المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة