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نتنياهو يشكر ترامب على اغتيال سليماني.. وإيران تتقدم بشكوى لمجلس الأمن

الأحد 05 يناير 2020 03:56 م بتوقيت مسقط

نتنياهو يشكر ترامب على اغتيال سليماني.. وإيران تتقدم بشكوى لمجلس الأمن

عواصم – الوكالات

علق رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، فجر الجمعة الماضية.

وذكر نتنياهو في مستهل الجلسة الحكومية الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، أن سليماني قام بعمليات "إرهابية" كثيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال "أدى قاسم سليمانی إلى مقتل مواطنين أمريكيين كثيرين وأبرياء كثيرين آخرين على مر عشرات السنين الأخيرة، وفي هذه الأيام أيضا.

ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني تغريدات مختلفة لتصريحات نتنياهو، منها أنه قدم الشكر لترامب على قيامه باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، وثمن الدور الأمريكي.

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال أن بلاده تقف جنبا إلى جنب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السلام والدفاع عن نفسها.

وأعادت قناة عبرية نشر تغريدة لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، حول عمل إسرائيل في العراق والجبهة الشمالية.

ومن جهة أخرى قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن إيران تقدمت بشكوى لمجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، بشأن اغتيال قائد قاسم سليماني.

وبدأت وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية تدابير سياسية وقانونية ودولية، بما في ذلك على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد أكد، اليوم الأحد، أن نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا بدأت.

وقال ظريف، في تغريدة على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "شاءت أمريكا أم أبت، فقد بدأت نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا".

 

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