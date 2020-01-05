الأحد, 05 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. الملايين يشيعون جثمان قاسم سليماني في الأهواز

الأحد 05 يناير 2020 02:30 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. الملايين يشيعون جثمان قاسم سليماني في الأهواز

 

طهران- الوكالات

وصل جثمان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في ضربة عسكرية أمريكية بالعراق، إلى إيران اليوم الأحد، فيما شارك في تشييع جثمانه مئات الآلاف من الإيرانيين الذين احتشدو في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لقطات مصورة لنعش ملفوف بالعلم الإيراني يُجري إنزاله من طائرة مع عزف موسيقى عسكرية. وسار مئات آلاف المشيعين متشحين بالسواد في مدينة الأهواز في بث مباشر للتلفزيون الرسمي. وقُتل سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني والعقل المدبر للعمليات السرية والعسكرية لطهران في الخارج، في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة على موكبه عند مطار بغداد يوم الجمعة.

وتظاهر إيرانيون كثيرون خلال الأيام القليلة الماضية تعبيرا عن الحزن على مقتل سليماني الذي يعد ثاني أقوى شخصية في البلاد بعد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لكن آخرين عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي مقتله إلى الزج بالبلاد في أتون حرب مدمرة مع دولة عظمى.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بضرب 52 موقعا إيرانيا بقوة إذا هاجمت إيران أمريكيين أو مصالح أمريكية. وتوعد خامنئي بانتقام قاس وأعلن يوم الجمعة الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن جثمان القيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس الذي قتل مع سليماني في نفس الهجوم نقل أيضا إلى الأهواز.

وتظاهر عشرات الآلاف في العراق يوم السبت حدادا على سليماني والمهندس مرددين هتاف ”الموت لأمريكا“. كما هتف نواب إيرانيون ”الموت لأمريكا“ خلال جلسة للبرلمان نقلها التلفزيون يوم الأحد.

وسقط مساء السبت صاروخ قرب السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد وأصاب صاروخ آخر حي الجادرية القريب كما أُطلق صاروخان آخران على قاعدة بلد الجوية شمالي المدينة ولكن لم يسفر ذلك عن سقوط قتلى، حسبما قال الجيش العراقي في بيان.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 يناير 2020

شاهد .. آخر رسالة كتبها قاسم سليماني

المزيد

04 يناير 2020

الكشف عن السبب الرئيسي لاغتيال قاسم سليماني

المزيد

29 مايو 2016

سياسيون عراقيون سنة ينددون بزيارة قاسم سليماني للفلوجة

المزيد

08 أكتوبر 2019

الكشف عن تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال قاسم سليماني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

رئيس "جهاز الرقابة" يرفع إلى المقام السامي التقرير السنوي

الاقتصاد - محلي

السلطنة تصدر بيانا حول الأزمة الإيرانية الأمريكية الراهنة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

غدا.. بدء تأثيرات المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

علي الحبسي يعلن اعتزال اللعب مع "الأحمر"

رياضة - محلي

الدين العام يقترب من 16.5 مليار ريال.. والمقارنات الدولية تؤكد: "في الحدود الآمنة"

الاقتصاد - محلي

شرطة عمان السلطانية تحتفل بذكرى "الخامس من يناير" بتجديد العهد والولاء للمضي في حفظ الأمن

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة