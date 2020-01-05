بالفيديو.. الملايين يشيعون جثمان قاسم سليماني في الأهواز

طهران- الوكالات

وصل جثمان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في ضربة عسكرية أمريكية بالعراق، إلى إيران اليوم الأحد، فيما شارك في تشييع جثمانه مئات الآلاف من الإيرانيين الذين احتشدو في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لقطات مصورة لنعش ملفوف بالعلم الإيراني يُجري إنزاله من طائرة مع عزف موسيقى عسكرية. وسار مئات آلاف المشيعين متشحين بالسواد في مدينة الأهواز في بث مباشر للتلفزيون الرسمي. وقُتل سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني والعقل المدبر للعمليات السرية والعسكرية لطهران في الخارج، في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة على موكبه عند مطار بغداد يوم الجمعة.

وتظاهر إيرانيون كثيرون خلال الأيام القليلة الماضية تعبيرا عن الحزن على مقتل سليماني الذي يعد ثاني أقوى شخصية في البلاد بعد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لكن آخرين عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي مقتله إلى الزج بالبلاد في أتون حرب مدمرة مع دولة عظمى.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بضرب 52 موقعا إيرانيا بقوة إذا هاجمت إيران أمريكيين أو مصالح أمريكية. وتوعد خامنئي بانتقام قاس وأعلن يوم الجمعة الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن جثمان القيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس الذي قتل مع سليماني في نفس الهجوم نقل أيضا إلى الأهواز.

وتظاهر عشرات الآلاف في العراق يوم السبت حدادا على سليماني والمهندس مرددين هتاف ”الموت لأمريكا“. كما هتف نواب إيرانيون ”الموت لأمريكا“ خلال جلسة للبرلمان نقلها التلفزيون يوم الأحد.

وسقط مساء السبت صاروخ قرب السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد وأصاب صاروخ آخر حي الجادرية القريب كما أُطلق صاروخان آخران على قاعدة بلد الجوية شمالي المدينة ولكن لم يسفر ذلك عن سقوط قتلى، حسبما قال الجيش العراقي في بيان.