وزير خارجية بريطانيا يلتقي بنظيره الأمريكي الخميس لبحث عملية قتل سليماني

لندن -رويترز

يسافر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس بعد اجتماعه بنظيريه الفرنسي والألماني في وقت سابق وذلك لبحث قتل واشنطن القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وذكرت متحدثة باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون أن رئيس الوزراء، الذي لم يعلق بعد على عملية قتل سليماني، سيتحدث أيضا مع الزعماء السياسيين خلال اليومين المقبلين.

وأضافت المتحدثة أن من المحتمل أن يجري جونسون مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.