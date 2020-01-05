زيد الطهراوي يصدر "بلسم المسافات"

الأردن | خاص الرؤية

هذه مقالات لي في الأدب؛ جمعتها من قراءات في الكتب، أو استماع إلى لقاء مع اديب، و ضممت لها رأيا لي، لا ألزم به أحدا

أحببت أن تكون هذه المقالات أشبه بالخواطر، فجمال النص يكمن أحيانا في لفت الانتباه إلى امر مهجور، معلوم أو غير معلوم؛ فقد يعلم الشيء و لا يلتفت إلى ما فيه من أهمية إلا بعد تسليط الأضواء عليه

و قد نشرت الكثير من هذه المقالات في البدء في رواق الأدب في صحيفة الحوار الجزائرية التي يحررها الصديق الإعلامي "سمير تملولت" فلاقت استحسانا، مع اختلاف البعض معي في الرأي في جزئية معينة، و هذا يثري المواضيع المطروحة بالأفكار المتعددة، و الحمد لله على توفيقه و كرمه

لقد تجولت كثيرا في كتب الأدب و النقد، و تسلقت مع النقاد جبال الشعر و الشوق و المعاناة التي كانت تمتلئ بإبداع الشعراء و الكتاب، فكانت رحلة عذبة في كتب "شاكر النابلسي" مثل "مجنون التراب" و هو كتاب ضخم في فكر "محمود درويش"و فنه و"رغيف النار و الحنطة" الذي وضع فيه نقدا إبداعيا لعشرة من شعراء الحداثة و كانت الرحلة هذه ايضا عبقة بتجربة الناقد "إحسان عباس"في كتبه الفريدة في النقد مثل:"أتجاهات الشعر العربي المعاصر" و لا انسى تلك الكتب التي كتبها الشعراء و الكتاب أنفسهم مثل "نزار قباني" الذي كتب "قصتي مع الشعر" و "فدوى طوقان" التي كتبت "رحلة جبلية رحلة صعبة" و "الرحلة الاصعب" و "محمود درويش" الذي كتب "ذاكرة للنسيان" و الذي جمع فيه جزءا من سيرته و آراءه في السياسة و الأدب

هذه الرحلة الثرية أظهرت عندي آراء في الشعر و الأدب فصغت هذه الآراء في مقالات حرصت على ان تكون مثل الخواطر لا تفصيل فيها و لا إطالة فليس المقصود منها بحثا يلم بكل صغيرة و كبيرة و لكن المقصود إضاءة تتميز بها هذه الآراء لا أكثر