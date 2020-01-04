انفجار بالقرب من السفارة الأمريكية بالعراق

بغداد – رويترز

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان مساء السبت، بأن دوي انفجار سماع في العاصمة العراقية بغداد، مضيفة أن السبب غير معروف.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن قذيفة سقطت في المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية، وسط بغداد.

وفجر اليوم السبت، شن الطيران الأمريكي غارة جوية على سيارتين لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد، أوقعت 6 قتلى وعددا من الجرحى حسب التلفزيون العراقي.

وتأتي هذه التطورات بعد اغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.