مؤشر سوق مسقط يقلص خسائره في 2019.. والتداولات تسجل تراجعا بـ6.7%

مسقط - العمانية

قلَّص المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية، العام الماضي، خسائره لتبلغ 342 نقطة مقابل 775 نقطة في العام 2018، وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي يُغلق فيه مؤشر سوق مسقط على هبوط؛ حيث افتقدتْ السوق -خلال الأعوام الثلاثة الماضية- للمحفزات المحلية، مع استمرار تذبذب أسعار النفط، وعكست تداولات العام الماضي عددًا من المتغيرات المحلية التي أثرت على السوق؛ من بينها: تراجع أداء عدد من شركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق.

وشهدتْ معظم الأسواق المالية العالمية والخليجية -خلال العام الماضي- صُعودًا؛ فقد ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2ر35 بالمائة، ومؤشر داو جونز 3ر22 بالمائة، وسجلت سوق مسقط للأوراق المالية التراجع الوحيد بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن هبط المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 9ر7 بالمائة وأغلق على 3981 نقطة، وسجلت سوق الكويت للأوراق المالية أفضل صعود بين أسواق المال الخليجية مرتفعة بنسبة 6ر23 بالمائة، وارتفع مؤشر بورصة البحرين 4ر20 بالمائة وسوق دبي المالي 2ر9 بالمائة والسوق السعودي 1ر7 بالمائة.

وسجلت المؤشرات القطاعية بسوق مسقط للأوراق المالية -خلال العام الماضي- تراجعًا؛ فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 784 نقطة أي بنسبة 7ر15 بالمائة، وفقد مؤشر القطاع المالي 477 نقطة متراجعا بنسبة 7 بالمائة، وهبط مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1ر17 بالمائة بعد أن فقد 393 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة بنسبة 4ر9 بالمائة بعد أن فقد 55 نقطة.

وخلال العام الماضي، سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعًا في 3 أشهر هي أغسطس وسبتمبر وأكتوبر؛ فقد ارتفع في أغسطس 244 نقطة، وفي سبتمبر 12 نقطة، وفي نوفمبر 64 نقطة، فيما سجل في الأشهر التسعة الأخرى تراجعا بلغ أقصاه 160 نقطة سجله في مارس، وتراجع في يناير 157 نقطة، وفي يوليو 124 نقطة.

وتأثرت سوق مسقط للأوراق المالية العام الماضي بتراجع أسعار 69 ورقة مالية مقابل 22 ورقة ارتفعت أسعارها و23 ورقة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم الأنوار لبلاط السيراميك أفضل صعود مرتفعا بنسبة 7ر88 بالمائة من 71 بيسة للسهم إلى 134 بيسة، وارتفع سهم عمان للاستثمارات والتمويل بنسبة 5ر41 بالمائة من 77 بيسة إلى 109 بيسات، وصعد سهم الجزيرة للخدمات بنسبة 6ر37 بالمائة من 109 بيسات إلى 150 بيسة.

وجاء سهم "الأولى" في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 8ر92 بالمائة من 530 بيسة إلى 38 بيسة، وهبط سهم إس.إم.إن باور بنسبة 1ر81 بالمائة متراجعًا من 372 بيسة إلى 70 بيسة، وهبط سهم الخدمات المالية من 175 بيسة إلى 55 بيسة متراجعا بنسبة 5ر68 بالمائة.

وشهدت الشركات القيادية عدة تراجعات ملحوظة؛ أبرزها: تراجع سهم عمانتل من 788 بيسة إلى 600 بيسة مسجلا هبوطا بنسبة 8ر23 بالمائة، وهبط سهم المها لتسويق المنتجات النفطية من 932 بيسة إلى 728 بيسة متراجعا بنسبة 8ر21 بالمائة، وهبط سهم أسمنت عمان بنسبة 6ر21 بالمائة من 300 بيسة إلى 235 بيسة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية العام الماضي إلى 5ر711 مليون ريال عُماني، مقابل 7ر762 مليون ريال عٌماني في عام 2018 مسجلة تراجعا بنسبة 7ر6 بالمائة، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة من نحو 150 ألف صفقة إلى 118 صفقة.

وبلغ متوسط التداول اليومي 9ر2 مليون ريال عُماني مقابل 1ر3 مليون ريال عُماني في العام 2018، فيما بلغ عدد الأوراق المالية المتداولة 4 مليارات و896 مليون ورقة مالية مقابل 4 مليارات و20 مليون ريال عماني في العام 2018.

وبلغتْ قيمة شراء غير العمانيين 235 مليون ريال عُماني مستحوذين على 33 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة بيعهم 253 مليون ريال عُماني أي بنسبة 5ر34 بالمائة من إجمالي قيمة التداول ليسجل صافي الاستثمار غير العماني تراجعًا بـ5ر17 مليون ريال عُماني.

وجاءت شركة أوريدو في مقدمة الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ1ر152 مليون ريال عُماني تمثل 3ر21 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، ثم بنك مسقط بـ1ر83 مليون ريال عُماني مستحوذًا على 6ر11 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك صحار ثالثا بـ3ر33 مليون ريال عماني تمثل 6ر4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.

وسجل شهر أغسطس أعلى قيمة للتداول عند 165 مليون ريال عماني، وجاء شهر ديسمبر ثانيا بـ2ر79 مليون ريال عماني، ثم أكتوبر بـ8ر54 مليون ريال عُماني، فيما سجل شهر نوفمبر أدنى التداولات عند 4ر32 مليون ريال عماني.