2.9% زيادة في الأصول الأجنبية بالبنك المركزي إلى 6.2 مليار ريال عماني

مسقط - العمانية

بلغ إجمالي الأصول الأجنبية في البنك المركزي العُماني بنهاية شهر أكتوبر 2019 نحو 6 مليارات و262 مليونًا و100 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 9ر2 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2018م، الذي بلغت فيه الأصول 6 مليارات و88 مليونًا و200 ألف ريال عماني.

ووفقا لما أشارت إليه البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغت جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية أكتوبر 2019م مليارًا و571 مليونًا و100 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 5ر1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018م التي شهدت نقدًا مصدرًا بمليار و594 مليونًا و400 ألف ريال عماني.

وانخفض عرض النقد بمعناه الضيق، الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بنسبة 3ر0 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و30 مليونًا و400 ألف ريال عماني مقارنة مع 5 مليارات و43 مليونًا و500 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2018م.

وارتفعت السيولة المحلية في نهاية أكتوبر 2019م بنسبة 2ر5 بالمائة مسجلة 17 مليارًا و524 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 16 مليارًا و659 مليونًا و200 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2018م.

وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أكتوبر الماضي 15 مليارًا و46 مليونًا و300 ألف ريال عماني في ارتفاع نسبته 8ر5 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2018م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 14 مليارًا و225 مليون ريال عماني.

كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في نهاية أكتوبر 2019م بنسبة 9ر3 بالمائة ليبلغ 25 مليارًا و872 مليونًا و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ 24 مليارًا و900 مليون ريال عماني، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 4ر3 بالمائة حيث سجل في نهاية اكتوبر 2019م ما نسبته 5ر5 بالمائة مقارنة بـ 3ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2018م.

ومن جانب آخر، سجل مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية أكتوبر عام 2019م انخفاضًا بنسبة 4ر0 بالمائة مسجلًا 2ر105 نقطة مقارنة بـ 6ر105 نقطة بنهاية أكتوبر 2018م.