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"اتحاد الكرة" يستعد للإعلان عن مدرب المنتخب الوطني الجديد

السبت 04 يناير 2020 08:12 م بتوقيت مسقط

"اتحاد الكرة" يستعد للإعلان عن مدرب المنتخب الوطني الجديد

 

 

<  "الرؤية" تكشف: جوران ستيفانوفيتش الأقرب لخلافة كومان

 

الرؤية - وليد الخفيف

يستعدُّ الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الأحد، للإعلان عن اسم المدرب الجديد الذي يقود منتخبنا الوطني خلفا للهولندي المقال أروين كومان، بعد التعثر في خليجي 24 بالدوحة.

وقال مصدر مسؤول بالاتحاد لـ"الرؤية" إن ثلاثة مدربين وصلوا إلى مسقط الأسبوع الماضي، وأن رابعا لم يوافق على المجيء لذا تم استبعاده، ملمِّحا إلى أن المرشح الرابع كان الأقل حظًا من بين المرشحين بسبب سيرته الذاتية لتي يغلب عليها النجاح كلاعب لا كمدرب.

وأشار المصدر إلى أهمية جلسات الحوار الفني التي عقدت مع المدربين الثلاثة؛ من أجل تحديد الأنسب لقيادة الأحمر، لافتًا إلى أن الفرصة كانت مواتية لتعرفهم على مستوى الدوري، والتحديات التي قد تواجههم ومخرجات الأندية، والاستماع لفكرهم حول سبل تجاوز تلك التحديات وعدم التعلل بها مستقبلا بقصد تجاوز سلبيات المراحل السابقة.

وكشف المصدر أنَّ المعايير الموضوعة من قبل اللجنة، وما أثمرت عنه جلسات الحوار الفني تشير لاقتراب الصربي جوران ستيفانوفيتش لتولي القيادة الفنية للمنتخب، مع منافسه تبدو قريبة من البرتغالي باولو دوراتي تزامنا مع حظوظ أقل للمدرب الثالث الذي يحمل الجنسية الكرواتية.

وتُشير التوقعات إلى أنَّ الصربي جوران ستيفانوفيتش هو الأقرب لتدريب منتخبنا، لعدة شواهد؛ أبرزها: نية الاتحاد في الاعتماد على مدرسة أوروبا الشرقية، لتوكل إليه مهمة توحيد المنهجية الكروية لمنتخبات المراحل السنية (الناشئين والشباب والأولمبي)، مع توجه بتشكيل منتخبا للبراعم يشرف عليه أحد المدربين من الجنسية العربية لسهولة التعامل مع لاعبو تلك الفئة.

وفي سياق مُتصل، لم يجدد الاتحاد تعاقده مع الجهاز الفني المعاون، وبات منتهيا، مع مطلع يناير 2020، لذا تقدم التونسي الشاذلي المبروكي بالاستقالة لعدم تجديد تعاقده، لتنتهي بذلك قصته مع المنتخبات الوطنية بعد مدة لامست 10 سنوات. ومن الأرجح أن تسند مهمة المدرب المساعد إلى مدرب أجنبي، كما يعتزم الاتحاد التعاقد مع معد بدني جديد، ومدربا لحراس المرمى، ومحللاً للأداء، وقد يكون للمدرب الجديد دور في اختيار الجهاز الفني المعاون.

وتبدُو خطوات الاتحاد الرامية لتوحيد المنهجية الكروية مع مدرسة بعينها مشهود بقدرتها على مواجهة التحديات أمرا إيجابيا؛ فبعد ثلاث سنوات قد يظهر مشروع لتطوير كرة القدم.

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