السبت, 04 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

يقام الأسبوع المقبل بالتعاون بين "مدائن" و"إثراء" و"الغرفة"

80 شركة عمانية تشارك في معرض "أوبكس" برواندا

السبت 04 يناير 2020 07:28 م بتوقيت مسقط

80 شركة عمانية تشارك في معرض "أوبكس" برواندا

 

مسقط – العمانية

 

أكملت اللجنة المنظّمة لمعرض المنتجات العُمانيّة (أوبكس) التحضيرات النهائية لتنظيم معرض (أوبكس 2020) الذي يبدأ الأسبوع المقبل في جمهورية رواندا بالعاصمة كيجالي بمشاركة أكثر من 80 شركة عمانية ومجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي اجتماع اللجنة بواحة المعرفة مسقط، استعرض أيمن بن عبدالله الحسني رئيس لجنة (أوبكس) جدول فعاليات المعرض الذي من المخطط أن يقام في الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري، مشيرا إلى أنه يتضمن لقاءات ثنائيّة ستجمع الشركات العُمانيّة بنظيراتها الروانديّة في اليوم الثاني من المعرض.

 

وقال الحسني إن الإجراءات التنظيميّة المتعلّقة بالتحضير للمشاركة تأتي للتأكد من الاستعداد الفني واللوجستي للشركات والمؤسسات المشاركة، مشيرا إلى أن النسخة العاشرة من معرض المنتجات العُمانيّة هذا العام تشهد مشاركة واسعة من الشركات التي تغطّي قطاعات متنوعة كالأغذية والمشروبات والبناء والتشييد والبلاستيك واللدائن والخدمات وعدد من المواد  والمنتجات الصناعية الأخرى.

وأضاف الحسني أن الاقتصاد الرواندي يعد واحدًا من الاقتصاديات التي شهدت نموًا متسارعًا في السنوات العشر الماضية، وبحسب الدراسة التي أعدّتها "إثراء" فإنّ السوق الرواندي من الأسواق الواعدة للمنتجات العُمانيّة ولهذا فاللجنة المنظمة تتطلع إلى أن يساهم معرض المنتجات العُمانية هذا العام في تعزيز حجم التبادل التجاري بين السلطنة ورواندا وأن يجري عقد صفقات تجاريّة وتحديد وكالات تجاريّة بين الشركات العُمانيّة ونظيراتها الروانديّة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الممثلون للمؤسسة العامّة للمناطق الصناعيّة (مدائن) والهيئة العامّة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) وغرفة تجارة وصناعة عُمان إضافة إلى عدد من الممثلين من القطاعين العام والخاص بمشاركة عدد من رواد الأعمال من الشركات المشاركة في المعرض.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 أبريل 2016

100 شركة عمانية تمثل مختلف القطاعات تشارك في معرض "أوبكس 2016" بإثيوبيا.. الأسبوع المقبل

المزيد

19 مايو 2015

افتتاح معرض المنتجات العمانية (أوبكس 2015) في جدة بمشاركة 120 شركة

المزيد

12 أبريل 2016

افتتاح معرض المنتجات العمانية "أوبكس 2016" في إثيوبيا بمشاركة أكثر من 100 شركة

المزيد

25 سبتمبر 2019

فرص واعدة للمنتجات العمانية في "أوبكس 2020" برواندا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

شرطة عمان السلطانية تحتفل بذكرى "الخامس من يناير" بتجديد العهد والولاء للمضي في حفظ الأمن

المحليات - شرطة

نائب محافظ ظفار يتفقد الخدمات والمشاريع التنموية بولاية المزيونة

المحليات - أخبار

ارتفاع معدلات الجرائم السيبرانية يستدعي ضرورة تكاتف أفراد ومؤسسات المجتمع

المحليات - شرطة

المقدم منصور الرحبي: 35 نظاما فرعيا في "بيان" لتعزيز الإجراءات الجمركية وزيادة التبادل التجاري

المحليات - شرطة

العمري لـ"الرؤية": "المركزي" يشجع الاندماجات المصرفية لمواجهة المخاطر وتمويل النشاط المتنامي

الاقتصاد - محلي

رصد حالة جوية شمال السلطنة وتوقعات بأمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة