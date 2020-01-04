80 شركة عمانية تشارك في معرض "أوبكس" برواندا

مسقط – العمانية

أكملت اللجنة المنظّمة لمعرض المنتجات العُمانيّة (أوبكس) التحضيرات النهائية لتنظيم معرض (أوبكس 2020) الذي يبدأ الأسبوع المقبل في جمهورية رواندا بالعاصمة كيجالي بمشاركة أكثر من 80 شركة عمانية ومجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي اجتماع اللجنة بواحة المعرفة مسقط، استعرض أيمن بن عبدالله الحسني رئيس لجنة (أوبكس) جدول فعاليات المعرض الذي من المخطط أن يقام في الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري، مشيرا إلى أنه يتضمن لقاءات ثنائيّة ستجمع الشركات العُمانيّة بنظيراتها الروانديّة في اليوم الثاني من المعرض.

وقال الحسني إن الإجراءات التنظيميّة المتعلّقة بالتحضير للمشاركة تأتي للتأكد من الاستعداد الفني واللوجستي للشركات والمؤسسات المشاركة، مشيرا إلى أن النسخة العاشرة من معرض المنتجات العُمانيّة هذا العام تشهد مشاركة واسعة من الشركات التي تغطّي قطاعات متنوعة كالأغذية والمشروبات والبناء والتشييد والبلاستيك واللدائن والخدمات وعدد من المواد والمنتجات الصناعية الأخرى.

وأضاف الحسني أن الاقتصاد الرواندي يعد واحدًا من الاقتصاديات التي شهدت نموًا متسارعًا في السنوات العشر الماضية، وبحسب الدراسة التي أعدّتها "إثراء" فإنّ السوق الرواندي من الأسواق الواعدة للمنتجات العُمانيّة ولهذا فاللجنة المنظمة تتطلع إلى أن يساهم معرض المنتجات العُمانية هذا العام في تعزيز حجم التبادل التجاري بين السلطنة ورواندا وأن يجري عقد صفقات تجاريّة وتحديد وكالات تجاريّة بين الشركات العُمانيّة ونظيراتها الروانديّة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الممثلون للمؤسسة العامّة للمناطق الصناعيّة (مدائن) والهيئة العامّة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) وغرفة تجارة وصناعة عُمان إضافة إلى عدد من الممثلين من القطاعين العام والخاص بمشاركة عدد من رواد الأعمال من الشركات المشاركة في المعرض.