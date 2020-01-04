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"الناتو" يعلق مهامه في العراق

السبت 04 يناير 2020 05:27 م بتوقيت مسقط

"الناتو" يعلق مهامه في العراق

 

عواص - الوكالات

علق حلف شمال الأطلسي مهام التدريب التي يقوم بها في العراق، وفق ما أعلن المتحدث باسمه ديلان وايت، وذلك إثر قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد.

وتقوم بعثة الحلف الأطلسي التي تضم نحو 500 عنصر بتقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية بطلب من حكومة بغداد.

وقال المتحدث إن "مهمة الحلف الأطلسي مستمرة لكن أنشطة التدريب معلقة حاليا".

كما أفاد أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بعد التطورات الأخيرة.

وقال مسؤول أميركي في بغداد لوكالة فرانس برس إن التحالف الدولي بقيادة أميركية في العراق حد من عملياته وعزز التدابير الأمنية في قواعده في هذا البلد.

 

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