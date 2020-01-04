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بالصور والفيديو.. مقتل وإصابة 4 أشخاص بعملية طعن في تكساس الأمريكية

السبت 04 يناير 2020 01:22 م بتوقيت مسقط

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قتل شخص واحد وجرح 3 آخرون، بعملية طعن داخل مطعم في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وفقا لما نقلته شرطة الولاية اليوم السبت.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مشتبها به نفذ سلسلة من الهجمات داخل منطقة تسوق في المدينة، حيث دخل إلى مقهى وضرب شخصا بدون سبب واضح، قبل أن يفر ويدخل إلى مطعم ويطعن أشخاصا آخرين.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به شاب (27 سنة)، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل عنه أو عن دوافعه.

من جهته، قال حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، في وقت لاحق إن المهاجم "مشرد على ما يبدو، وله سجل إجرامي"، مضيفا أن "هذه هي أول جريمة قتل تشهدها مدينة أوستن في 2020".

 

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