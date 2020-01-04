أمريكا تحذر إيران من التجاوز في الثأر لمقتل سليماني

عواصم - الوكالات

كشف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال علي فدوي، فحوى الرسالة الأمريكية التي حملها السفير السويسري إلى إيران أمس الجمعة، في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال فدوي في تصريحات صحفية اليوم السبت: "الأمريكيون أرسلوا لنا رسالة صباح الجمعة وبطريقة دبلوماسية، وقالوا إن أردتم الانتقام فلتنتقموا بما يناسب عملنا"، موضحا أن أمريكا طلبت "ألا يتجاوز رد إيران سقف اغتيال قاسم سليماني".

وقال إن "على الأمريكيين أن ينتظروا رد إيران ولا يمكنهم تحديد طبيعة هذا الرد".

وأضاف: "انتقام إيران المؤلم سيكون في أفضل وقت ممكن وبأفضل طريقة".

من جانبه، شدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي على أن إيران "ستتجنب أي خطوات متسرعة في الرد على اغتيال قاسم سليماني".

وقال: "الجمهورية الإسلامية سترد بحزم بالتأكيد على اغتيال سليماني بما يلبي تطلعات الشعب الإيراني والمرشد وشعوب المنطقة".

وحذر شكارجي من أنه "إذا تصرف الأمريكيون بجنون بعد الرد الإيراني فسيتلقون ردا أكثر إيلاما"، معتبرا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن أي حرب قد تندلع في المنطقة.

وكانت الخارجية الإيرانية قد استدعت أمس الجمعة القائم بأعمال السفارة السويسرية الراعي لمصالح واشنطن في طهران، وأبلغته احتجاجها الشديد على اغتيال قاسم سليماني.

وذكرت الخارجية الإيرانية في وقت سابق أمس، أنه إثر إعلان سويسرا أن سفيرها في طهران نقل رسائل من الولايات المتحدة إلى القيادة الإيرانية، تم استدعاء راعي المصالح الأمريكية بطهران للمرة الثانية وجرى إبلاغه بالرد على الرسالة الأمريكية.

وقتل سليماني مع عدد من مسؤولي الحشد الشعبي العراقي بضربة جوية أمريكية في طريق مطار بغداد فجر أمس الجمعة.