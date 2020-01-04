رصد حالة جوية شمال السلطنة وتوقعات بأمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الصور الجوية بطقس السلطنة ‏تشير إلى تزايد المؤشرات بتدفق السحب على شمال السلطنة يومي الأحد والإثنين مع فرص لهطول أمطار على محافظة مسندم. وقال خبراء أرصاد إنه تم رصد ‏بداية نشاط لأخدود جوي صباح اليوم السبت على جنوب الكويت وشمال شرق السعودية، مع تشكل السحب الرعدية، ومن المتوقع أن الحالة الجوية على شمال السلطنة ذات تأثير بسيط على المحافظات الشمالية للسلطنة وسواحل بحر عمان، وذلك خلال الفترة ما بين غدا الأحد وحتى الثلاثاء على مسندم وساحل بحر عمان. ومن المتوقع تدفق السحب على شمال السلطنة مع فرص أمطار على مسندم يعقبها إنخفاض في درجات الحرارة وإرتفاع في أمواج البحر بسبب هبوب رياح شمالية نشطة.

المصدر : الرؤية