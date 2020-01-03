ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

عواصم - الوكالات

أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ثلاثة أيام حداد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، مهددا الولايات المتحدة بأن انتقام ايران سيكون "ساحقا".

وقال خامنئي في بيان اليوم الجمعة: "انتقام ايران الساحق سيكون بانتظار الولايات المتحدة".

وأضاف أن "طريق قاسم سليماني لن يتوقف باغتياله، وقال: "ليعلم أصدقاء إيران وأعداؤها أن خط الجهاد والمقاومة سيستمر وبشكل أقوى".

ووصف المرشد الإيراني اغتيال "المجاهد والعزيز قاسم سليماني" بأنه "حادثة مرة.. لكن مواصلة القتال بعده وتحقيق النصر النهائي سيكون أكثر مرارة على منفذي جريمة قتله".

وأشار خامنئي إلى أن الشعب الإيراني "سيخلد اسم الشهيد سليماني ومرافقيه الشهداء خاصة مجاهد الإسلام الكبير أبو مهدي المهندس".

وفي وقت سابق أكد علي الشيرازي، ممثل خامنئي في فيلق القدس، أن الانتقام لاغتيال سليماني واجب شرعي، وقال "سنحرم الأمريكيين النوم".

وقتل سليماني مع عدد من قياديي الحشد الشعبي العراقي في ضربة جوية أمريكية استهدفتهم في طريق مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة.

من جانبه قال روبرت مالي، الذي شغل منصب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط في عهد باراك أوباما، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب أعلن عمليا، الحرب على إيران من خلال قتل قاسم سليماني.

وأضاف مالي، أن الرئيس، الذي وعد بمنع وقوع أية حرب أمريكية أخرى في الشرق الأوسط، قام في الواقع لتوه بإعلان هذه الحرب. الضربة، التي تزعم إدارة البيت الأبيض، أنها تهدف إلى ردع الهجمات الإيرانية، ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة هذه الهجمات".

وأعرب مالي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجموعة الأزمات الدولية، عن ثقته بأن عملية اغتيال سليماني "تمثل بدون شك ضربة خطيرة لإيران". وأضاف: "لكنها أيضا ضربة شديدة لأي أمل في تراجع التصعيد الإقليمي".

ولقي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، فجر اليوم مصرعهما في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد.