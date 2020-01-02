وفاة مذيعة "العربية" نجوى قاسم

لبنان - رويترز

أعلن مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، عن وفاة المذيعة في قناة العربية نجوى قاسم.

وكتب الروقي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها"

نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، عملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004

نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت. سميت على موقع قناة العربية بـ"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية بـ"المراسلة الحربية".‏سينتهي هذا الإعلان خلال 12