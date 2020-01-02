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تأكد مقتل رئيس الأركان التايواني في حادث تحطم المروحية قرب تايبيه

الخميس 02 يناير 2020 01:30 م بتوقيت مسقط

تأكد مقتل رئيس الأركان التايواني في حادث تحطم المروحية قرب تايبيه

مسقط – العمانية

أكد مسؤول في وزارة الدفاع التايوانية مقتل رئيس أركان الجيش التايواني وسبعة ضباط كبار آخرين في حادث تحطم مروحية الـ" بلاك هوك يو-إتش-60 إم " في المنطقة الجبلية الواقعة قرب  تايبيه اليوم قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية .

 وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع شيه شون-وين أن رئيس الأركان الجنرال شين يي- مينغ لقي حتفه فعليًا فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص.

 وكان شين (62 عاما) وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في مهمة روتينية لتفقد جنود في مقاطعة ييلان (شمال شرق) بمناسبة قرب حلول عيد السنة القمرية.

 وأعلن مكتب الرئيسة تساي إينغ وين أنها ستلغي أنشطة حملتها الانتخابية لثلاثة أيام إثر الحادثة.

 

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