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2020

الخميس 02 يناير 2020 08:50 ص بتوقيت مسقط

2020

 

هلال الشيادي | سلطنة عمان

 

يا مرحبا عشرين عشرينا

                        أمناً يُحَيّينا ويُحْيِينا

//

اعبر على آلامنا فرحًا

                     يمحو مآسينا وينسينا

//

وامتد في كل القلوب هدى

                  ولكل أشرعة المنى مينا

//

وكفوفك الملأى ملائكة

                    أبعد بها عنا الشياطينا

//

مرت بنا الأعوام بائسة

                      وتعثرت فيها أمانينا

//

قم مد نحو الأمنيات يدا

                     فإليك كم مدت أيادينا

//

يا عامنا الآتي ليحملنا

                 أرأيت ما قد كان ماضينا

//

أرأيت أشرارا وقد لعبوا

                      بحياتنا وتحكموا فينا

//

غرسوا بذور الحرب فانزرعت

                    شوكا يعربد في نواحينا

//

قالوا همُ للأرض رحمتها

                        لكنهم كانوا ملاعينا

//

لم يتركوا الدنيا بفطرتها

               بقصورهم صارت سكاكينا

//

واستعبدوا الأديان تخدمهم

               والحق خلف الباب مسكينا

//

لا تمكث الأفراح؛ كم فرح

                    يسلو وكم فرح يسَلّينا

//

يا رب وحدك أنت لي أملٌ

                 يحيي غداً دنياي والدينا

//

ما بين أمنية وأمنية

                     أعلي دعاءً ثم آمينا

//

ما أنت يا رباه تكتبه

                    خير لحاضرنا وآتينا

//

لم يبق في الدنيا سوى ثقة

                   في عدلك اللهم تولينا

//

هيئ لنا من أمرنا رشدا

                    أمّرْ على الدنيا الميامينا

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