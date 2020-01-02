هلال الشيادي | سلطنة عمان

‫ يا مرحبا عشرين عشرينا

‫ أمناً يُحَيّينا ويُحْيِينا

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‫اعبر على آلامنا فرحًا

‫ يمحو مآسينا وينسينا

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‫وامتد في كل القلوب هدى

‫ ولكل أشرعة المنى مينا

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‫وكفوفك الملأى ملائكة

‫ أبعد بها عنا الشياطينا

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‫مرت بنا الأعوام بائسة

‫ وتعثرت فيها أمانينا

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‫قم مد نحو الأمنيات يدا

‫ فإليك كم مدت أيادينا

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‫يا عامنا الآتي ليحملنا

‫ أرأيت ما قد كان ماضينا

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‫أرأيت أشرارا وقد لعبوا

‫ بحياتنا وتحكموا فينا

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‫غرسوا بذور الحرب فانزرعت

‫ شوكا يعربد في نواحينا

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‫قالوا همُ للأرض رحمتها

‫ لكنهم كانوا ملاعينا

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‫لم يتركوا الدنيا بفطرتها

بقصورهم صارت سكاكينا

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واستعبدوا الأديان تخدمهم

والحق خلف الباب مسكينا

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‫لا تمكث الأفراح؛ كم فرح

‫ يسلو وكم فرح يسَلّينا

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‫يا رب وحدك أنت لي أملٌ

‫ يحيي غداً دنياي والدينا

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‫ما بين أمنية وأمنية

‫ أعلي دعاءً ثم آمينا

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‫ما أنت يا رباه تكتبه

‫ خير لحاضرنا وآتينا

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‫لم يبق في الدنيا سوى ثقة

‫ في عدلك اللهم تولينا

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‫هيئ لنا من أمرنا رشدا

‫ أمّرْ على الدنيا الميامينا