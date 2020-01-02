هلال الشيادي | سلطنة عمان
يا مرحبا عشرين عشرينا
أمناً يُحَيّينا ويُحْيِينا
//
اعبر على آلامنا فرحًا
يمحو مآسينا وينسينا
//
وامتد في كل القلوب هدى
ولكل أشرعة المنى مينا
//
وكفوفك الملأى ملائكة
أبعد بها عنا الشياطينا
//
مرت بنا الأعوام بائسة
وتعثرت فيها أمانينا
//
قم مد نحو الأمنيات يدا
فإليك كم مدت أيادينا
//
يا عامنا الآتي ليحملنا
أرأيت ما قد كان ماضينا
//
أرأيت أشرارا وقد لعبوا
بحياتنا وتحكموا فينا
//
غرسوا بذور الحرب فانزرعت
شوكا يعربد في نواحينا
//
قالوا همُ للأرض رحمتها
لكنهم كانوا ملاعينا
//
لم يتركوا الدنيا بفطرتها
بقصورهم صارت سكاكينا
//
واستعبدوا الأديان تخدمهم
والحق خلف الباب مسكينا
//
لا تمكث الأفراح؛ كم فرح
يسلو وكم فرح يسَلّينا
//
يا رب وحدك أنت لي أملٌ
يحيي غداً دنياي والدينا
//
ما بين أمنية وأمنية
أعلي دعاءً ثم آمينا
//
ما أنت يا رباه تكتبه
خير لحاضرنا وآتينا
//
لم يبق في الدنيا سوى ثقة
في عدلك اللهم تولينا
//
هيئ لنا من أمرنا رشدا
أمّرْ على الدنيا الميامينا