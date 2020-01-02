الخميس, 02 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
17 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

يا عزة الوطن الميمون، يا قلب كل عماني

الخميس 02 يناير 2020 08:47 ص بتوقيت مسقط

يا عزة الوطن الميمون، يا قلب كل عماني

 

سعيد الصقلاوي| سلطنة عمان – نائب رئيس اتحاد الكُتَّاب العرب ورئيس الجمعية العُمانية للكُتَّاب والأدباء

 

لَمّا​​ تَرآءَتْ ​لِعَيْنِ الحُبِّ ​​طَلْعَتُهُ

                         اسْتَبْشَرَ الطِّفْلُ ​والأُمَّاتُ ​والرَّجُلُ

 //

و زغرد النخلُ ​مِنْ كلْماتهِ​ ​فرحاً

                            أنْعِمْ بها ​كلماتٌ ​​روحُها المُثُلُ

 //

يا ​قلبَ كل عماني ​نبضُهُ ​وطنٌ

                             إنّا بحبك ​حبّ الشعب ​نكتملُ

//

ما مر يومٌ علينا ​لستَ أنتَ بهِ

                               حديثنا وهوانا فيك ننشغلُ

 //

نظلُّ حولك ​​مفتونينَ ​نبتهلُ

                         توقا إليك، ​ويهفو البحرُ ​والجبلُ

 //

يا عزةَ الوطن الميمون ​​في دَمِنا

                        ويا ​شموخاً ​على الجبهات ​​يمتثلُ

//

إذا افتخرنا ​فأنتَ الفخرُ ​أجمعُهُ

                          أوِ اعتزينا ​فأنتَ العزوةُ المَثَلُ

 //

و يا ​زماناً ​​بنا يرقى ​ إلى زمنٍ

                         يزهو جليلاً، به التاريخ يكتحلُ

//

فأنتَ ​نورُ الضمير الحر ​​يملؤنا

                    وأنتَ ​أفقُ رؤانا ​​والمنى الخضلُ

 //

جعلتَ خطوتنا ​للمجد ساريةً       

                   مَنْ يبدأ الخطو ​تمشِ ​نحوه السبلُ 

 //

كل الفنون ​على أفكارك انتظمتْ

                    وحيُ الثقافة ​​في منهاجك الرسلُ

 //

أشعتَ ​أغلى جميلٍ ​في مباهجنا

                        وجُدتَ ​كل فضيلٍ ​دام ينفسلُ

 //

يا عينَ كلِ العمانيين، ​مهجتَهم

                         ويا ​هويتَهم ​في النفس ​تنشتلُ

 //

ويا ​سلاماً ​​على الأيام ​طائرهُ روح

                    الحياة، ورضوان الهدى الهطلُ

 //

علّمتنا ​​أنّ دستورَ العلى ​​هممٌ

                       آياتُه الصبرُ ​والإبداعُ ​​والعملُ

 //

وأنّ ​نافلة الأعمال ​أخلصُها قُربى

                             إلى اللهِ ​والإنسانِ ​تنهملُ

 //

وأنّ ​​جوهرةَ الأفكار ​​حكمتُها

                           وأننا ​​بإخاء الناس ​​ننجذلُ

//

وأنّ​ منطلقَ الأهداف ​مبدأُها

                             وأنها ​​بيقين العزم ​​تكتملُ

 //

وأنّ مرتكز الأشياء ​​​قوتُها

                    مَنْ يعتصمْ بالقوى​ تعْنُ له العِللُ

 //

وأنّ مأثرةَ الحسنى ​​مروءتُها

                       وأنّ منحدر الجلّى ​​هو الكسلُ

 //

وأنّ آصرة الأوطان ​​وَحْدتُها

                           وأنّها​ بِمَكين العدل ​تنْعدلُ

 //

وأنّ تَكْرُمةَ الإنسان ​​أعظمُها

                        حريةٌ، و كريم العيش ​ينبذلُ

 //

وأنّ ​للمكرمات النجم ​​يرتحلُ

                     وأنّ ​للمُنجزاتِ الصّعْب يُحتملُ

 //

وأنّ كاشفة الرؤيا ​​بصيرتُها

                        وأننا ​​بانتماء الأرض ​نتصلُ

 //

الأرضُ ​أكبادنا، ​فى كل حانية

                          منّا لها، ​وبها، ​​إيماننا شعلُ

 //

فيا ​​حبيب العمانيين ​ما غفلتْ

                 عيناك عنهمْ، ​ولاهمْ ​عنْك قد غفلوا

//

سمعتُ صوتكَ ​في ريعان  فاتحتي

              فارتدت الروح نشوى ​​وانطفى الوجلُ

//

وصحت.. يا غربتي.. جدران مدرستي

                    شكرا لعمري هنا... إني​ سأنتقلُ

 //

هذا​ نداءُ أبي​ و مَنْ​ ​كمثل أبي

                     قابوس يدعوننا​ والشوقُ​ والأملُ

 //

و يا نجيّ العمانيين،​ موْثقَهم

                      ومَنْ​ بإحساسهم تسنو​ و تنْبَجلُ

 //

عمانُ​ تجمعنا​ أماً​ و مَرْحمةً

                         وأنتَ​ تجمعنا​ غاياتك الجللُ

 //

يا سيداً ​​بحميد الذكر ​محتشداً

                          وسيداً ​​​بنبيل الفعل ​ يشتملُ

 //

ملء السماء ​​و ملء الأرض ​دعوتنا

                  تسقيك رحمة رب الكون ​و القبلُ

//

مؤيداً​ بجلال الله ​معتصماً

                     لك الحياةُ​ ​لك الأضلاعُ ​المقلُ

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 يناير 2020

يا عزة الوطن الميمون، يا قلب كل عماني

المزيد

15 نوفمبر 2017

السيب تحتفي بالمقدم الميمون لجلالة السلطان.. وفرق شعبية تتغنى بحب الوطن

المزيد

25 مارس 2015

مسؤولون ورياضيون عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي يشاركون أفراح الوطن بالمقدم الميمون

المزيد

27 مارس 2015

"أوفست النفطية" تحتفل بالمقدم الميمون

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

13.2 مليار ريال إنفاق عام و10.7 مليار ريال إيرادات في "ميزانية 2020"

الاقتصاد - محلي

البوسعيدي: "الوطني للتشغيل" يوازن في متطلبات التنمية بين المؤسسات والباحثين عن العمل

الاقتصاد - محلي

"عمران" تدشن الافتتاح التجريبي لأول فنادق "جي دبليو ماريوت" بالسلطنة

عمان - سياحة عمان

"موازنة 2020" تستهدف الحفاظ على المستوى النزولي للعجز بمواصلة إجراءات الضبط المالي

الاقتصاد - محلي

بالإنفوجراف .. تعرف على أبرز أرقام "ميزانية 2020"

الاقتصاد - محلي

2.5 مليار ريال عماني عجز في موازنة الدولة للعام 2020

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة