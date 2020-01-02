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كيما يموت الفرزدق

الخميس 02 يناير 2020 08:45 ص بتوقيت مسقط

كيما يموت الفرزدق

 

د. ريم سليمان الخش | باريس

 

اسقِ العطاشَ فإنّي

                  مبتللةٌ بك أغرق!

//

دع لي ثمالة دنّي

                 فالخمر فيك تعتّق

//

والرشف منك كأنّي

              من ذا الغمامة أُخلق

//

شأن انهمارك شأني

               فالبرق للرعد أنطق

//

والودق منك ومني

               فالقطر بالماء يلصق

//

إنْ قد غمرتك ظنّي

               فالشرب مني أصدق

//

كشفا تُخبّر أنّي

                 أحيي بلمسة مرفق

//

لا لست أخبر عني

                 فالبحر مني أعمق

//

إذا اتسعتُ بحسني

             صار امتلاكي أضيق

//

إنْ قد جعلتك مني

              فالورد بالعطر يعبق

//

أو قد أذقتك فنّي

                  فلعازفيّك تصدق

//

فالكون يعزف لحني

                  والشعر فيّ تخلّق

//

يُحيي اصفرارك لحني

                   كذا الوجود تفتّق

//

رفرف وحلّق وغنّي

               كيما يموت الفرزدق

 

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