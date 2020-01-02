د. ريم سليمان الخش | باريس
اسقِ العطاشَ فإنّي
مبتللةٌ بك أغرق!
//
دع لي ثمالة دنّي
فالخمر فيك تعتّق
//
والرشف منك كأنّي
من ذا الغمامة أُخلق
//
شأن انهمارك شأني
فالبرق للرعد أنطق
//
والودق منك ومني
فالقطر بالماء يلصق
//
إنْ قد غمرتك ظنّي
فالشرب مني أصدق
//
كشفا تُخبّر أنّي
أحيي بلمسة مرفق
//
لا لست أخبر عني
فالبحر مني أعمق
//
إذا اتسعتُ بحسني
صار امتلاكي أضيق
//
إنْ قد جعلتك مني
فالورد بالعطر يعبق
//
أو قد أذقتك فنّي
فلعازفيّك تصدق
//
فالكون يعزف لحني
والشعر فيّ تخلّق
//
يُحيي اصفرارك لحني
كذا الوجود تفتّق
//
رفرف وحلّق وغنّي
كيما يموت الفرزدق