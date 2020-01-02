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جونسون يتعهد بـ"عدم إضاعة الوقت" في إنجاز "بريكست"

الخميس 02 يناير 2020 12:30 ص بتوقيت مسقط

جونسون يتعهد بـ"عدم إضاعة الوقت" في إنجاز "بريكست"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تعهد بوريس جونسون بـ"عدم إضاعة الوقت" في تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" قبل الانتقال إلى "أولويات الشعب" في تمويل المدارس والمستشفيات، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.

ففي رسالة السنة الجديدة، وعد رئيس الوزراء باستكمال طلاق المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر يناير، لتكرار رسالة الحملة التي شهدت فوز حزب المحافظين بأغلبية ساحقة في أكثر من ثلاثة عقود في 12 ديسمبر في الانتخابات العامة.

وقال جونسون "التشريع اللازم قد بدأ بالفعل تمريره عبر البرلمان، وبمجرد عودة النواب إلى وستمنستر، لن نضيع الوقت في إنهاء المهمة". قبل عطلة عيد الميلاد، كانت صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل قد ألغت بسهولة أول عقبة أمام مجلس العموم، ومن المتوقع أن يكون التصديق عليها في يناير إجراءً شكليًا.

وناشد جونسون الدولة "بأن تطوي صفحة التقسيم والحقد وعدم اليقين التي هيمنت على الحياة العامة"، وقال إن عام 2020 يعد بأن يكون "عقدًا رائعًا" للمملكة المتحدة.

يبدو أن جونسون مصمم على محاولة الإبقاء على ناخبي حزب العمال الذين تحولوا إلى المحافظين هذه المرة، مما مكن حزب المحافظين من الفوز بمقاعد في معاقل حزب المعارضة الرئيسية التقليدية في شمال ووسط إنجلترا. وقال رئيس الوزراء، إن تمويل خدمة الصحة الوطنية التي تديرها الدولة "سيظل دائمًا أولويتي القصوى"، وهو يقف صامدا بقوة في منطقة يُعتقد أن حزب العمال يتمتع فيها بميزة.

وقال "أعرف أن الكثيرين منكم لا يعتبرون أنفسهم محافظين طبيعيين، وربما أعطوني صوتهم فقط." وأضاف "أشعر بالتواضع لدعمكم وسأعمل كل يوم للحفاظ عليه، وأريد أن أطمئنكم إلى أنني سأكون رئيس وزراء للجميع، وليس فقط أولئك الذين صوتوا لي".

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