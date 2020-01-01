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كيم جونج يصف شروط الولايات المتحدة بـ"مطالب رجال العصابات"

سلاح استراتيجي جديد.. "هدية العام الجديد" للعالم من كوريا الشمالية

الأربعاء 01 يناير 2020 09:12 م بتوقيت مسقط

سلاح استراتيجي جديد.. "هدية العام الجديد" للعالم من كوريا الشمالية

 

 

سول - رويترز

يعتزم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مواصلة تطوير برامج نووية واستحداث "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب، لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك مجال للحوار مع الولايات المتحدة.

وترأس كيم اجتماعا استمر لأربعة أيام مع كبار مسؤولي حزب العمال الحاكم هذا الأسبوع وسط توتر متصاعد مع واشنطن التي لم تستجب لدعواته المتكررة إلى تقديم تنازلات من أجل العودة للتفاوض. وهونت واشنطن من شأن مهلة حددها لذلك وانتهت أول أمس بنهاية العام.

وأفاد بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن نتائج الاجتماع بأن كيم قال إنه لا توجد أسباب تجعل كوريا الشمالية ملتزمة بعد الآن بتعليق أعلنته لتجارب القنابل النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

واتهم كيم في تصريحاته خلال الاجتماع الولايات المتحدة بتقديم مطالب "تشبه مطالب رجال العصابات" ومواصلة اتباع "سياسة عدائية" مثل إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية وتطوير أسلحة حديثة وفرض عقوبات.

وتعهد بمواصلة تعزيز الردع النووي لدى بلاده، لكنه قال إن "نطاق وعمق" الردع سيجري "تنسيقه بناء على" نهج الولايات المتحدة.  وأضاف "سيشهد العالم سلاحا استراتيجيًا جديدًا تملكه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في المستقبل القريب.. سنضع الردع النووي القوي القادر على احتواء تهديدات الولايات المتحدة النووية وضمان أمننا على المدى البعيد في حالة تأهب دائم بشكل يعتمد عليه".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيكون أمرا "مخيبا جدا للآمال" أن يحنث كيم بوعوده بالتخلي عن السلاح النووي، معرباً عن أمله في أن يختار كيم "السلام والرخاء بدلا من الصراع والحرب".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن علاقة جيدة تربطه بالزعيم الكوري الشمالي وإنه يعتقد أن كيم سيلتزم بوعده.  وأضاف "هو معجب بي وأنا معجب به. نحن متفقان. إنه يمثل بلده وأنا أمثل بلدي، علينا أن نفعل ما يجب أن نفعله".  وتابع قائلاً للصحفيين في منتجعه (مار الاجو) بفلوريدا "لكنه وقع عقدا، وقع اتفاقا بشأن نزع السلاح النووي".

وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية المسؤولة عن شؤون ما بين الكوريتين إن المناورات العسكرية المشتركة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة توقفت وإن تحرك بيونجيانج لاستحداث ما تصفه بأنه سلاح استراتيجي جديد لن يكون مفيدا للمفاوضات.

وكان كيم قال في السابق إنه ربما يسلك "مسارا جديدا" إذا تقاعست واشنطن عن تلبية آماله. وقال كيم إنه "لن يحدث أبدا نزع للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية" إذا تمسكت واشنطن بما يصفه بسياستها العدائية.. سنواظب على تطوير الأسلحة الاستراتيجية الضرورية واللازمة لأمن البلاد إلى أن تتراجع الولايات المتحدة عن سياستها العدائية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ويتم إنشاء آلية تحفظ السلام الدائم والراسخ".  ودعا الزعيم الكوري الشمالي مواطنيه إلى الاستعداد "لكفاح شاق وطويل" وتشجيع اقتصاد يعتمد على الذات بسبب التأخير في الرفع المتوقع للعقوبات.

 

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