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ضمن برنامج "المزيونة" للادخار

75 ألف ريال جوائز من بنك مسقط للفائزين بسحوبات العاصمة و"شبابي" و"زينة"

الأربعاء 01 يناير 2020 08:24 م بتوقيت مسقط

75 ألف ريال جوائز من بنك مسقط للفائزين بسحوبات العاصمة و"شبابي" و"زينة"

 

مسقط - الرؤية

أَجْرَى بنك مسقط السحبَ الخاص لزبائن فروع محافظة مسقط في فرع البنك ببرج الصحوة، وبحضور ليلى بنت سالم الجابرية المدير الإقليمي لفروع بنك مسقط في محافظة مسقط، وشارك عدد من زبائن البنك في إجراء السحوبات على 75 جائزة.. كلُّ جائزة قيمتها 1000 ريال عماني؛ وبذلك يكون البنك قد قدم جوائز بقيمة 75 ألف ريال عماني في السحب، موزعة على زبائن البنك في المحافظة؛ وذلك ضمن برنامج المزيونة للادخار للعام 2019، وتعزيزا لدوره في نشر ثقافة الادخار والتوفير بين أفراد المجتمع.

كما تمَّ السحب الشهري لجوائز حساب "زينة" في المديرية العامة لوزارة التربية والتعليم لمحافظة شمال الشرقية، بحضور عبدالله بن جمعة العريمي المدير الإقليمي لفروع بنك مسقط بمحافظة شمال الشرقية، وعلياء بنت سعيد الحبسية المديرة العامة للمديرية العامة لوزارة التربية والتعليم لمحافظة شمال الشرقية، وتم السحب على 20 جائزة قيمة كل منها 1000 ريال عماني.

كذلك أجرى البنك السحبَ الشهريَّ لجوائز حساب "شبابي" في جامعة الشرقية، وبحضور حمد بن محمد الحجري نائب رئيس الموارد والدعم المؤسسي بجامعة الشرقية؛ حيث تمَّ السحب على 50 جائزة قيمة كل منها 100 ريال عماني.

وضمن جوائز برنامج "المزيونة" للادخار، خصَّص بنك مسقط جوائز لنهاية العام؛ حيث من المنتظر أن ينظم بنك مسقط خلال الفترة المقبلة حفلا كبيرا لإجراء سحوبات المزيونة لنهاية العام؛ ومن بينها: السحب على جائزتين بمبلغ نصف مليون ريال عماني. وقد بدأ العد التنازلي لتنظيم بنك مسقط حفل تدشين المزيونة للعام 2020 بحلة جديدة، وسيتضمن الحفل سحوبات نهاية العام للميزونة 2019، بتتويج 54 فائزا في السحوبات.

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