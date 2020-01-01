السعيدي يرعى افتتاح البطولة العربية لرواد التنس.. الأحد

مسقط - الرؤية

أقرت اللجنة المنظمة لبطولة الرابطة العربية، لرواد التنس السابعة إقامة حفل الافتتاح الرسمي، صباح الأحد القادم، تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية وبحضور عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الرياضية والمدعوين من مختلف الدول العربية وممثلي وسائل الإعلام والجمهور، فيما ستبدأ المنافسات مساء يوم السبت بعدد من المباريات حسب الجدول الذي تسفر عنه قرعة البطولة.

وأنهت اللجنة المنظمة الرئيسية للبطولة كافة إجراءاتها الفنية والإدارية لانطلاق البطولة التي يشارك فيها نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون 14 دولة، وهي منتخبات المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والجمهورية الجزائرية ودولة ليبيا والجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين إلى جانب السلطنة.

وتتضمن منافسات البطولة التي يشارك فيها لاعبون ولاعبات من مختلف الأعمار عدد (11) مسابقة مختلفة وهي: مسابقة في الفردي وزوجي التنس للسيدات والرجال، حيث تشمل منافسات الفردي والزوجي من سن 35 عاما و44 عاما و55 عاما و64 عاما فما فوق، وسعت اللجنة المنظمة للبطولة لأن يكون هناك تمازج بين لاعبي ومحترفي ورواد لعبة التنس.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للرواد كلا من (سالم أبي بكر والدكتور أيمن بن سعيد العامري ومدني البكري ومجيد بن عبد الله العصفور وعبدالله بن سالم فاضل ومحمد العامري وأيمن بن أحمد سلطان الحسني وتمام بن عبد المنعم العصفور ومختار بن محمد حسن وحمود بن سنجور الزجالي وأحمد بن محمد السعيدي ومحمد بن حمود سنجور الزجالي وعلي بن كمال داود ومدرك بن ناظم الرواحي والمهندس أحمد بن حسن الذيب، والمهندس سمعان بن جميل كرم وخلفان بن سيف العبيداني).