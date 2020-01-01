اتفاقية لتنظيم ملتقى عمان الدولي للاستثمار في مارس

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ الجمعية العمانية للأوراق المالية وشركة سما لتنمية الأعمال اتفاقية شراكة إستراتيجية لتنظيم ملتقى عمان الدولي للاستثمار، تحت شعار "عمان للاستثمار الآمن"، والمقرر عقده نهاية مارس المقبل.

وجاءتْ الاتفاقية ضِمن أُولى فعاليات الجمعية للعام الجديد؛ بهدف تعريف المستثمرين من شركات وأفراد بحجم الفرص الاستثمارية الموجودة بالسلطنة والبلدان المشاركة، والتعرُّف على قطاعات وبيئة الاستثمار الواعدة في السلطنة والاستفادة من المزايا وتبادل الخبرات بين المشاركين، إلى جانب عقد لقاءات العمل واتفاقيات التعاون وتفعيل وزيادة التبادل التجاري، والتعريف بخدمات الاستثمار ومُقدميها ونقاط القوة والتميز لبعض التجارب الاستثمارية الرائدة والربط بين رجال الاعمال العالمية فيما بينهم وبين رجال الأعمال العمانيين، ورفع مستوى التبادل التجاري وتعزيز فرص الاستثمار.

ووقَّع الاتفاقية من جانب الجمعية رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، فيما وقعها من جانب شركة سما لتنمية الاعمال الرئيس التنفيذي رياض المرعي.

وقال كشوب إنَّ السلطنة ضمن أكثر الدول نموًّا في الشرق الأوسط، وتتمتع باقتصاد متين وحيوي حقَّق نموا ملحوظا في السنوات العشرين الماضية، وماضية في الطريق الصحيح لتحقيق مستقبل مشرق في مختلف نواحي الحياة، ويجب على مؤسسات الدولة أن تغتنم هذه المزايا لجذب رؤوس أموال استثمارية تسهم في تنمية الناتج المحلي للدولة.

من جانبه، قال أيمن بن أحمد الشنفري مدير عام الجمعية العمانية للأوراق المالية: إنَّ الملتقى يركز على المجالات الاستثمارية التخصصية؛ وهي: المال والمصارف والتأمين والسياحة والتطوير العقاري والتجارة الإلكترونية والتعدين واللوجستية والصناعات التحويلية، ويشارك في الملتقى أصحاب القرار والرؤساء التنفيذيين بالقطاع العام والخاص والمشترك، والمستثمرين من رجال وسيدات أعمال، والسفراء والبعثات التجارية داخل عمان، ومجموعة من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية المحلية والإقليمية الدولية، ومجالس ومنظمات رجال الأعمال والاستثمار دوليا، ومديري المؤسسات المالية، ورواد الأعمال، والاستشاريين والخبراء، والباحثين ذوي الاهتمام.