الأربعاء, 01 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

بالتعاون بين جمعية الأوراق المالية و"سما لتنمية الأعمال"

اتفاقية لتنظيم ملتقى عمان الدولي للاستثمار في مارس

الأربعاء 01 يناير 2020 06:23 م بتوقيت مسقط

IMG-20200101-WA0005
IMG-20200101-WA0007
IMG-20200101-WA0008
IMG-20200101-WA0010

 

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ الجمعية العمانية للأوراق المالية وشركة سما لتنمية الأعمال اتفاقية شراكة إستراتيجية لتنظيم ملتقى عمان الدولي للاستثمار، تحت شعار "عمان للاستثمار الآمن"، والمقرر عقده نهاية مارس المقبل.

وجاءتْ الاتفاقية ضِمن أُولى فعاليات الجمعية للعام الجديد؛ بهدف تعريف المستثمرين من شركات وأفراد بحجم الفرص الاستثمارية الموجودة بالسلطنة والبلدان المشاركة، والتعرُّف على قطاعات وبيئة الاستثمار الواعدة في السلطنة والاستفادة من المزايا وتبادل الخبرات بين المشاركين، إلى جانب عقد لقاءات العمل واتفاقيات التعاون وتفعيل وزيادة التبادل التجاري، والتعريف بخدمات الاستثمار ومُقدميها ونقاط القوة والتميز لبعض التجارب الاستثمارية الرائدة والربط بين رجال الاعمال العالمية فيما بينهم وبين رجال الأعمال العمانيين، ورفع مستوى التبادل التجاري وتعزيز فرص الاستثمار.

ووقَّع الاتفاقية من جانب الجمعية رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، فيما وقعها من جانب شركة سما لتنمية الاعمال الرئيس التنفيذي رياض المرعي.

وقال كشوب إنَّ السلطنة ضمن أكثر الدول نموًّا في الشرق الأوسط، وتتمتع باقتصاد متين وحيوي حقَّق نموا ملحوظا في السنوات العشرين الماضية، وماضية في الطريق الصحيح لتحقيق مستقبل مشرق في مختلف نواحي الحياة، ويجب على مؤسسات الدولة أن تغتنم هذه المزايا لجذب رؤوس أموال استثمارية تسهم في تنمية الناتج المحلي للدولة.

من جانبه، قال أيمن بن أحمد الشنفري مدير عام الجمعية العمانية للأوراق المالية: إنَّ الملتقى يركز على المجالات الاستثمارية التخصصية؛ وهي: المال والمصارف والتأمين والسياحة والتطوير العقاري والتجارة الإلكترونية والتعدين واللوجستية والصناعات التحويلية، ويشارك في الملتقى أصحاب القرار والرؤساء التنفيذيين بالقطاع العام والخاص والمشترك، والمستثمرين من رجال وسيدات أعمال، والسفراء والبعثات التجارية داخل عمان، ومجموعة من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية المحلية والإقليمية الدولية، ومجالس ومنظمات رجال الأعمال والاستثمار دوليا، ومديري المؤسسات المالية، ورواد الأعمال، والاستشاريين والخبراء، والباحثين ذوي الاهتمام.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 فبراير 2017

انطلاق أعمال مؤتمر "عمان للاستثمار السياحي" بمشاركة دولية واسعة.. 21 مارس

المزيد

01 أبريل 2015

"النمر الدولية لتنظيم المعارض" توقع اتفاقية شراكة مع مركز عمان للمؤتمرات الجديد

المزيد

01 يونيو 2016

"التربية" توقع اتفاقية مع "السويني للخدمات الرياضية" لتنظيم دوري عمان للمدارس لكرة القدم

المزيد

09 ديسمبر 2019

اتفاقية لرفع رأسمال شركة عمان بروناي للاستثمار إلى 200 مليون دولار أمريكي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالإنفوجراف .. تعرف على أبرز أرقام "ميزانية 2020"

الاقتصاد - محلي

2.5 مليار ريال عماني عجز في موازنة الدولة للعام 2020

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تغريدات الفرح تغمر "تويتر".. ومواطنون: اللهم لك الحمد على صحة جلالة السلطان

المحليات - أخبار

عرض اندماج بين بنك عمان العربي و"العز الإسلامي" بانتظار موافقة الجهات التنظيمية

الاقتصاد - شركات ومناقصات

تنوع تضاريس السلطنة يجذب عشاق سياحة المغامرات من مختلف دول العالم

عمان - سياحة عمان

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة