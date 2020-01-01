فايز صادق | مصر
وأخذت شيئا منك
فكتبت القصيدة
منذ أن كنا هنا
ياشوق
كان الليل غضا
ينتشي في حلمنا
لا تقصصي
رؤياك الا
لي أنا
ولتمنحي فجر القصيدة
سوسنا
تلك السفينة لي
والبحر والسفر البعيد
وذراع أشرعتي
وجسري ها هنا
ثوري على النبص
الرتيب
يفك أوصال الشتاء
على جناح فراشة
ملت سراديب الضنا
لهواك طعم
التين والزيتون
والدفء المعبق
مثل لون الصبح
رائحة العطور البابلية
لهواك مرسوم
يبدد كل أركان الصقيع
ويشنق الحزن
المخيم في الفرات
علي ضفاف
الأعظمية
لهواك تاريخ اشتياق
الليل
بابلون العطر
تدمغ لون تيجان
المروج على
الرسوم الفارسية
حتى إذا هل الصباح
تعطرت بالياسمين
على الربا
تسقيه من خمر
الشفاه النرجسية
ضمي خطاك
الى خطاي لعلنا
نمضي الي
وطن سيمنح
حبنا حق اللجوء
لباحة الشوق الأبية.